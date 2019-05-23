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小狗遭潑漆 男子3刀要了朋友的命

2019-05-23 18:49聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北一名程姓男子長期露宿街頭，去年10月因公園棲所位置與周男爭吵，遭對方以油漆潑灑。由於油漆波及到他養的小狗，氣憤之下，竟持剪刀埋伏行兇，3刀就把周男刺死；新北地院審理時，程男否認有殺人犯意，但說法未被採信，今天被依殺人罪判處有期徒刑18年。全案可上訴。

據了解，57歲程男和55歲周男都靠打零工維生，平時居無定所，多半睡在三重一處公園，彼此認識，也會一起喝酒，但今年10月2人為了睡覺的位置起了爭執，衝突引發殺機。

判決指出，去年10月17日晚間，程男和他養的小狗遭人潑漆，事後得知周男所為，隔日凌晨即持剪刀在街道尋找對方身影，最後在三重區龍門路找到人，隨即朝對方猛刺3刀。周男因為左側鎖骨處遭刺傷，傷及鎖骨下的動靜脈，大量出血導致出血性休克，緊急送醫後仍不治。

審理時，程男坦承有持剪刀攻擊周男，但否認有殺人故意，辯稱沒有刺向對方鎖骨部位，不知道傷勢何來，但行兇過程全被監視器拍下，說法未被採信。

法院調查，程男當天凌晨發現騎自行車的周男，先連人帶車把對方推倒，趁對方倒地之際，持剪刀由上往下刺了2次，後來又趁對方起身之際朝對方刺了1刺，與周男身上3處傷口情況吻合。

此外，程男行兇當下，現場光線充足，可辨識人體各部位，但他仍朝周男頸部等脆弱部位攻擊，且周男鎖骨的致命傷深度幾乎跟剪刀刀刃長度相同，下手甚重，毫無節制，因此認定程男有殺人故意。

法院認定程男是為了尋仇而行兇，審酌其犯後否認犯行，迄今未能與周男家屬達成和解，因此量刑18年。

新北一名程姓男子長期露宿街頭，去年10月因公園棲所位置與周男爭吵，遭對方以油漆潑...
新北一名程姓男子長期露宿街頭，去年10月因公園棲所位置與周男爭吵，遭對方以油漆潑灑，結果油漆波及到他養的小狗，氣憤之下，竟持刀埋伏行兇，被逮後仍飾詞狡辯脫罪，今天被新北地檢署依殺人罪起訴。本報資料照片
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殺人新北自行車

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