家屬網po驚心砍頭照緝凶 真相是男子自摔

2019-05-23 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市三峽區1名男子昨日疑遭不明人士持刀砍傷頭部，造成頭皮出現10公分撕裂傷，傷勢深可見骨，家屬急po網緝凶；警方接獲報案後立即展開偵辦，但經調閱監視器卻沒發現任何異常，而傷者本人則無法清楚表達事發經過，調查過程中才從比對畫面中發現，原來是傷者行經水溝蓋跌倒，不慎撞及到一旁圍牆導致，而家屬也感謝警方協助釐清真相。

頭部出現10公分撕裂傷的60歲吳姓男子，昨日返家被家人發現頭頂疑似被人砍出刀傷，急忙報警並po網緝凶，因吳男有身心障礙無法清楚表達事發經過，家屬懷疑他是遭人惡意攻擊，急得如熱鍋上的螞蟻希望能早點追查到兇手。

三峽警分局橫溪派出所接獲報案後不敢大意，立即展開調查，就擔心真如報案民眾所稱是發生當街隨機砍人事件，加派員警調閱監視器追查，但經過一夜交叉比對，都沒有在如當事人所稱受傷的三峽區溪東路發現異常。

事後受傷的吳男才向家屬透露是自己跌倒所致，但警方為了慎重起見，才經由1支遠處的監視器發現真相，果真如吳男所稱是自摔撞到一旁水泥圍牆，而該處圍牆邊緣鋒利才會皮開肉綻。