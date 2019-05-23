北市警局長：八大業者效法夜店精神 加裝金屬探測器

2019-05-23 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



台北市警局中山分局今天舉辦108年治安會談，召集轄內上百八大行業業者參加，警局長陳嘉昌親自喊話，盼業者在店門口加裝金屬探測器，防止酒客發生衝突，有刀槍等工具可肇事，也要業者分批引導酒客結帳、坐電梯、搭計程車等路線，避免衝突互毆，並強力呼籲，店內絕不可提供酒客吸毒。

台北市信義區一家夜店2014年發生黑道幫派殺警案，此後周圍夜店業者在店門口加裝安檢門，配置金屬探測器，可偵測出攜帶金屬等危險工具客人，拒絕其入場消費。對此，陳嘉昌說，自從裝了安檢門，已有效解除危險狀況，盼中山區轄內八大業者效法此精神。

陳嘉昌指出，要求每家業者加裝金屬探測器的確不容易，但若裝設，代表往後酒客到店內消費很安全，業者應朝安全方向經營，且最近常發生酒客飲酒過多，雙方一看不順眼，便拳腳互毆，甚至持刀傷害，業者除有營利目標，也要負起社會責任，具有自主管理能力，勸導鬧事客人。

陳嘉昌表示，鬧事酒客若勸導不聽，業者立刻報案，警方將火速到場嚴辦，若業者無裝設金屬探測器，卻發現酒客攜帶金屬物品，也可報警處理，另外，酒客結帳、坐電梯、搭計程車時，常互看對方不順眼發生衝突，業者應分批引導不同包廂酒客離場，避免其打群架事件。