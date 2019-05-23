剝皮詐團專騙黃金單身漢！不法所得達千萬

2019-05-23 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市警方日前接獲民眾檢舉，稱有不明女子刻意裝熟，並多次試圖想詐取財物。警方循線調查，大舉破獲一個剝皮詐騙集團，共帶回主嫌、控台、車手等10名嫌犯，起獲作案用手機、帳冊、改造長槍等證物，詢後移送台北地檢署偵辦。

警方調查，該詐騙集團將通訊機房設在大陸地區，鎖定生活單純、事業有成的中年男子，由機房秘書以密集撥打電話噓寒問暖、培養感情的方式跟被害人混熟，再派出多名熟齡女子擔任車手，與被害人吃飯聊天，甚至發生性關係，以博取被害人信任。

見時機成熟後，車手開始用「家中有變故」「要考證照」「家人開刀需要醫藥費」等理由，藉故向被害人借高額費用，騙取被害人財物。經查已有10餘人受騙，單件最高得手金額超過300萬元，詐團累計得手總額高達1000萬餘元。

警方5月21日於雙北地區展開查緝，陸續查獲在台主嫌李男、葉姓控台女子、吳姓女會計、負責把風的張姓男子，以及6名提款女車手等10名嫌犯，並起獲作案用的手機、帳冊，及數把改造高壓空氣長槍。

李嫌落網時，自稱改造槍枝僅是買來把玩用的，已經很久沒有使用。警方詢後將10嫌以涉嫌組織犯罪條例犯罪防制條例、詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦，並將擴大追查其餘不法集團成員。