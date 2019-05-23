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台南女童遭虐死案 女童表姐假帳號操縱其他人

2019-05-23 13:23聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南1歲6個月大女童，今年1月間慘遭17歲生母及同居的表姊等4人涉嫌虐待死亡，台南地院法官今天上午在第十法庭，開庭審理，女童表姊出庭承認，她因從小沒有交過朋友，網拍收入每個月1、2萬元，無法支付照顧女童及表妹生活費，才虛構人物「李芸熙」假帳號操縱其他涉案人，「小宇」也是她虛設的用來讓表妺離婚後過新生活，不要「趴趴走」。

女童祖母傷心的帶著女童遺照出庭，表示要讓4名涉案人看到道歉，但他們迄今都沒有向死者家屬道歉。她痛罵說 :「從頭到尾都是女童表姊在說謊，編假帳號操控其他人，所以才要請求精神鑑定，孫女是冤枉死的！」她要求檢察官和法官查明，還給家屬一個公道。

涉案李姓男子作證說，他去年約9月認識女童表姊成為臉書好友後，就開始出現「李芸熙」成為好友，「李芸熙」發訊息給他，女童卡到陰靈，「李芸熙」才會出車禍受傷，他要和「李芸熙」交往才聽指示，女童不乖就打女童，並以房子貸款320萬元給「李芸熙」，直到他被關到台南看守所後聽獄友提此事才知道女童表姊虛構臉書人物。

女童表姊作證說，女童因不乖哭鬧，曾被表妹關到狗籠，被小狗咬傷；李姓男子作證說，案發1月15日他們到KTV唱歌，曾餵女童吃粥，餵了約4分之一碗，粥從女童嘴巴溢出來，才警覺女童狀況不好，原本坐計程車要回家，途中經過郭綜合醫院提議送醫急救仍無效。

這起虐童致死案，發生1月15日，涉案4人落網後，經南檢檢察官調查，女童的母親涉嫌重大因未滿18歲，移送少年法庭裁定收容；女童的表姊、表姊夫及友人也涉有重嫌，經台南地院聲請羈押獲准。女童生父曾說，女兒頭顱內大量瘀血，頭部前後都是傷，這些人都否認打女兒，難道是自己撞的，請求司法單位主持公道。

台南地檢署今年3月依殺人等罪嫌起訴生母的表姊、表姊夫、友人李姓男子，對3人求處無期徒刑；女童生母犯行部分，移由少年法庭審理。今天台南地院開審理庭，訂5月30日傳女童父親和證人審理。

女童祖母帶著女童遺照出庭，痛訴涉案人迄今沒有像死者及死者家屬道歉。記者黃宣翰／攝...
女童祖母帶著女童遺照出庭，痛訴涉案人迄今沒有像死者及死者家屬道歉。記者黃宣翰／攝影
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