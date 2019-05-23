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中美登月鬥法！美打輸背面探測戰 卻準備9年後「占領」

聯合報專訪／郭台銘看美中台關係 有2塊肉吃為何只選1塊？

工作船酒後爆衝突 船長遭毆未脫離險境

2019-05-23 12:07聯合報 記者余采瀅╱即時報導

今天凌晨12時許，一輛工作船停靠在台中港105號碼頭，68歲莊姓船長與48歲王姓船員疑酒後發生衝突，莊男鼻梁遭打斷大量出血，眼睛紅腫、意識模糊，台中港務消防隊獲報後，出動雲梯車救援，莊男被送往梧棲童綜合醫院急救，仍有生命危險；詳細發生原因由警方調查中。

院方表示，莊男送醫時意識不清，右眼撕裂傷、雙上頷與鼻骨折、右肋骨折，目前在加護病房觀察中。

台中港務消防隊獲報後，出動雲梯車救援。記者余采瀅／翻攝
台中港務消防隊獲報後，出動雲梯車救援。記者余采瀅／翻攝
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一輛工作船停靠在台中港105號碼頭，今天凌晨發生酒後鬥毆事件。記者余采瀅／翻攝
一輛工作船停靠在台中港105號碼頭，今天凌晨發生酒後鬥毆事件。記者余采瀅／翻攝
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