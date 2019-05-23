工作船酒後爆衝突 船長遭毆未脫離險境

2019-05-23 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



今天凌晨12時許，一輛工作船停靠在台中港105號碼頭，68歲莊姓船長與48歲王姓船員疑酒後發生衝突，莊男鼻梁遭打斷大量出血，眼睛紅腫、意識模糊，台中港務消防隊獲報後，出動雲梯車救援，莊男被送往梧棲童綜合醫院急救，仍有生命危險；詳細發生原因由警方調查中。