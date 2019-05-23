房東為收租金替討債人開門 房客慘遭凌虐6小時跳窗摔死

2019-05-23 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園戴姓男子懷疑一起經營精品買賣的陳姓、鄭姓友人私吞款項，前年7月28日約2人談判，陳把責任全推給鄭，和戴及4名同夥押走他以膠帶綑綁、毆打凌虐6小時，結果鄭撞破玻璃想脫逃卻從5樓跌下摔死，戴等人遭判刑1年半至10年徒刑，其中1名鄭姓房東未報警還提供鑰匙開門，也被判刑1年。

檢警調查，戴男（45歲）當天凌晨2點找來黃姓、司姓及彭姓同夥，在桃園、鶯歌交界押走陳、鄭，載往大溪第4公墓命2人對質，陳一口咬定款項是被鄭1人獨佔，鄭否認就被陳踹進田埂、拉頭撞大理石牆壁，陳並和戴解釋後取得他信任，一行4人就把鄭帶去由戴承租借給他住的房間繼續逼問。

鄭姓房東聽聞只要鄭吐出款項後，戴就可繳納積欠他的房租，不顧鄭傷痕累累，非但未報警還提供鑰匙開門，陳再拿膠帶綑綁鄭四肢，痛毆逼他打電話借錢，直到早上8點半，鄭求救無門認為無處可逃，就撞破窗戶從5樓跳下，墜落2樓雨遮不治，救護人員見他脖子纏有膠帶認為可疑通報警方。

審理時，陳辯稱鄭有吸食海洛因神智不清，拿膠膜把自己捆起來後走到窗邊就掉下去；戴則說，不知鄭是受外力影響，還是心裡恐懼或藥癮發作，主張是不可預見的突發狀況，且當下已有人要來還錢，不必再脅迫他還債，房東也稱，自己只是幫忙開門，沒有參與行動。

法院根據參與者供詞，認定陳經由戴指示拿膠帶綑綁、拘禁鄭，且房東目睹鄭衣衫破損、傷勢遍佈，卻仍全程在場，足以認定同屬共犯，不採信其等辯詞。

另法醫解剖鑑定指出，鄭生前頭胸有挫傷，血液無安眠藥或其他常見毒物，警方鑑定也發現，該玻璃長、寬各130公分、66公分，厚度有0.5公分，且無法輕易開啟，若非刻意衝撞應當不至於輕易跌落。

法院認為，戴等人把鄭載去公墓痛毆，又強押走以交代綑綁拘禁持續毆打，加深他恐懼，最後才冒險破窗逃生，雙方並無深仇大恨，僅因金錢糾紛就私刑拘禁致人於死，犯後至今也未和鄭家屬和解活取得原諒。