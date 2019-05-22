永和分屍命案3嫌翻供認罪 均指孫武生是主謀

2019-05-22 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



加拿大籍男子顏伯萊去年8月在新北市永和河濱公園遭人殺害分屍，新北地院審理此案，今傳以色列籍主嫌孫武生、美國籍幫兇何傑生出庭作證；法庭上，孫武生僅認曾幫顏伯萊設計販毒模式，否認有販毒和殺人。而原本矢口否認的何傑生則是翻供坦承犯行，供稱拿到煙火和汽油時就知道會有壞事發生，但不知道事情會嚴重到什麼程度。

顏伯萊（Ryan）的遺體去年8月22日被人發現棄置在河濱公園後，檢警追出是毒品交易引來殺機，根據監視器畫面追出孫武生（綽號OZ）、美國籍的班特（Bent）曾到過現場，台籍男子吳宣則是在事發前幫忙買刀，陸續將人緝捕歸案後，又追出何傑生（Jason）曾到現場附近放煙火掩護；全案在去年底偵結起訴，孫武生和班特被控殺人和毀棄屍體，何傑生與吳宣則被控幫助殺人。除吳宣交保外，3名外籍人士均因涉犯重罪在押。

法庭上，何傑生供稱已經戒酒3年，更沒有碰毒，會幫孫武生跑腿送錢是以為這些錢是正當生意賺來的，但孫武生要他幫忙送煙火和汽油時，有察覺事情不對勁。當時，孫武生有講一些話，意思大概是如果背叛他就會怎樣，眼神非常凶狠，不像是開玩笑，會讓人感到害怕。

何傑生表示，起初因為怕妻小會遇害，所以不敢供出實情，會在法庭上翻供坦承，是沒有其他選擇了。