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欠債警官無故失聯 警局：如涉不法絕不護短

2019-05-22 18:55中央社 台東縣22日電

台東警察局2線2星李姓警官離奇失蹤12日，台東分局在他曠職4日後立即予以記2大過免職。警方今天表示，初步調查李警有鉅額負債，呼籲出來面對，如涉有不法也將依法嚴辦。

李姓警官9日下班後就和家人失聯，台東分局副分局長林志弘今天下午召開記者會表示，李姓警官10日上午8時未經報備及辦理請假手續，無故未上班，經多次電話連絡卻手機關機，另派員前往住處實地訪查，李父表示未在家，再以電話關心訪問李員妻子，李妻表示夫妻未發生吵架，亦未發現異常狀況。

林志弘表示，李姓警官無故曠職達4日，按「公務人員請假規則」、「公務人員考績法」等規定，予以1次記2大過處分，警察局即時召開考績會議決議將李員免職並報警政署核定。

李姓警官因負債，為強制扣薪人員，分局也因此於4月12日將他調至分局內勤，有關李員欠債情形家屬亦已知悉，是否因債務問題不堪負荷致離家未歸，尚待釐清

台東縣議員林參天表示，李姓警官是在警方大動作查扣蘭嶼走私1500公斤毒品案的第2天失蹤，讓人高度懷疑李姓警官失蹤是否和這起走私有關，希望警方查明。另外，他因欠債，失蹤也有可能躲債，這樣恐會有人身安全問題，警方應儘速找到他。

林志弘表示，警方已派員積極協尋李姓警官下落，迄今仍未獲相關資訊，目前仍利用各種方式期能協助家屬平安尋獲，並籲李員儘快出面，別讓家人擔憂。

林志弘表示，未來如有發現李姓警官涉及其他不法情事，將依法偵辦，絕不護短，嚴正處置。

台東地檢署主任檢察官連思藩表示，毒品案目前尚在偵辦中，到目前為止，沒有李姓警官涉案證據，李姓警官也未列被告或關係人。

台東失蹤警察

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