竹圍觀光漁港驚見男浮屍 打撈上岸查死因

2019-05-22 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市大園區竹圍漁港遊艇碼頭外南堤海域今天上午漲潮時間，水面突然飄浮一具男性浮屍，海巡署第八岸巡隊安檢人員發現立即通報出動官兵8人，會同桃園市消防局、警方共同將該男子打撈上岸.