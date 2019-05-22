親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

周刊爆前立委霸地9千坪 馬場租約到期賴著不走還辦夏令營

那些被遺忘的 還有歌聲讓我們記住—追憶六四歌曲傷痕

竹圍觀光漁港驚見男浮屍 打撈上岸查死因

2019-05-22 13:27聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市大園區竹圍漁港遊艇碼頭外南堤海域今天上午漲潮時間，水面突然飄浮一具男性浮屍，海巡署第八岸巡隊安檢人員發現立即通報出動官兵8人，會同桃園市消防局、警方共同將該男子打撈上岸.

岸巡隊、警方人員在男性浮屍身上發現身分證件，查出許姓男子年約34歲，家住桃園市.由於屍體出現浮腫情形，研判已經落水多日，隨即聯絡家屬前往指認確認，並提請桃園地檢署偵辦、相驗調查死因。

桃園市竹圍漁港遊艇碼頭外南堤海域發現男性浮屍，第八岸巡隊及消防人員打撈上岸及聯絡...
桃園市竹圍漁港遊艇碼頭外南堤海域發現男性浮屍，第八岸巡隊及消防人員打撈上岸及聯絡家屬確認死者身分調查。圖／第八岸巡隊提供
分享
桃園市竹圍漁港遊艇碼頭外南堤海域發現男性浮屍，第八岸巡隊及消防人員打撈上岸及聯絡...
桃園市竹圍漁港遊艇碼頭外南堤海域發現男性浮屍，第八岸巡隊及消防人員打撈上岸及聯絡家屬確認死者身分調查。圖／第八岸巡隊提供
分享
桃園市竹圍漁港遊艇碼頭外南堤海域發現男性浮屍，第八岸巡隊及消防人員打撈上岸及聯絡...
桃園市竹圍漁港遊艇碼頭外南堤海域發現男性浮屍，第八岸巡隊及消防人員打撈上岸及聯絡家屬確認死者身分調查。圖／第八岸巡隊提供
分享

海巡署遊艇碼頭

相關新聞

毒犯遇警狂吃薯條裝鎮定 但藏不住身攜11包毒品

2019-05-22 12:00

祖孫淡水河岸落水 祖母溺斃孫救回

2019-05-22 11:41

周刊爆前立委霸地9千坪 馬場租約到期賴著不走還辦夏令營

2019-05-22 11:37

到底有幾把槍？ 警察眼尖4個月同一人連抓2次

2019-05-22 13:38

疑思念亡妻 男子當街切腹自戕送醫不治

2019-05-22 13:26

父入獄母失聯…嬤落海溺斃 11歲男童頓失依靠

2019-05-22 12:26

莒光號台北＝萬華間機車故障 預計下午1時恢復

2019-05-22 11:55

沙鹿槍擊命案兇嫌曾是「碼頭工人」 檢警嚴防潛逃

2019-05-22 11:20

持槍找不到欠債的「阿牛」 送蛋捲的小販倒楣挨槍

2019-05-22 10:53

嗆殺法務部政次 北檢分案辦油商陳世憲恐嚇

2019-05-22 10:51

沙鹿槍擊命案解剖相驗 史姓死者身中10多槍

2019-05-21 18:51

台中茶館槍擊案 兩嫌變裝後現身台北車站

2019-05-21 18:48

和進電子爆掏空上億 調查局兵分九路大搜索

2019-05-21 16:30

窗簾縫隙快手偷拍林志玲私生活 週刊3人遭起訴

2019-05-21 16:00

影／找彈頭！亂槍打死詐欺犯 檢出動全台唯一X光偵防車

2019-05-21 14:59

大雨高壓電擊男騎士 凌晨不治生日成忌日

2019-05-21 14:29

河川局人員遭毆打卻私了？恆春警方：已介入調查

2019-05-21 12:09

影／台中七期重劃區架賭網 工程師年收2400萬租金

2019-05-21 11:38

偽造護照入學案 王權宏：為小孩出於善意

2019-05-21 11:33

遭斷落電線電擊騎士不治 今天是他26歲生日

2019-05-21 11:05

大雨高壓電擊男騎士 凌晨不治生日成忌日

2019-05-21 09:43

賣假護照代辦入美國學校 移民公會理事長以百萬元交保

2019-05-21 09:38

影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利

2019-05-18 11:59

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

月薪62萬執行副總北富銀不聘了 他打訴訟連敗

2019-05-21 17:06

影╱馬如龍外孫騎車擦撞小黃身亡 警還原監視畫面釋疑

2019-05-21 15:58

車子被查封了 女房東張淑晶裹紗布出庭求債主還車

2019-05-21 14:58

學生掉1千元飯錢發文急尋 中年男隨後「還2千」暖哭2萬人

2019-05-21 14:19

和進電子爆掏空上億 調查局兵分九路大搜索

2019-05-21 16:30

台東1警官失聯 曠職4天遭解職處分

2019-05-22 09:13

窗簾縫隙快手偷拍林志玲私生活 週刊3人遭起訴

2019-05-21 16:00

身障男擁千萬房產喊窮 想繼續靠補助款買牛肉

2019-05-21 23:44

周刊爆前立委霸地9千坪 馬場租約到期賴著不走還辦夏令營

2019-05-22 11:37

高評價民宿是凶宅？曾燒死18人 女嚇傻立即退房

2019-05-21 20:13

女童疑似被狗追昏迷月餘 動保人士提告為狗主持公道

2019-05-21 18:44

高壓電線掉落奪命 家屬質疑「為何不斷電」

2019-05-21 20:02

家擁千萬房產仍狀告社會局搶補助 身障男：我要吃牛肉

2019-05-21 20:02

網嗆機車淋點雨會怎樣…下秒看到瀑布照全笑噴

2019-05-21 14:21

警破獲寶山鄉非法棄土場 司機竟開著挖土機逃跑

2019-05-22 10:59

台大醫院新竹分院爆侵占醜聞 女書記3年侵吞316萬

2019-05-21 18:46

魔術師用餐拒併桌嗆「考慮過有錢人想法嗎？」 女店員怒罵：你出來

2019-05-22 11:45

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧同床被抓

2019-05-22 09:55

影／男子腹痛暈眩連環撞 3人送醫

2019-05-21 15:32

上市董座遭恫妻子紅杏出牆 他冷靜維繫股價

2019-05-21 20:34

民進黨開除亮票台南市議員 高等法院判黨部違法

2019-05-21 22:17

【即時短評】私娼問題不是靠掃蕩和厭惡仇視解決

2019-05-22 03:02

嗆殺法務部政次 北檢分案辦油商陳世憲恐嚇

2019-05-22 10:51

從窗簾縫隙偷拍林志玲 週刊3人被訴

2019-05-21 23:50

影／女國中生走路滑手機 未注意施工一腳踩進8米下水道

2019-05-21 21:11

影／找彈頭！亂槍打死詐欺犯 檢出動全台唯一X光偵防車

2019-05-21 14:59

就讀國小的女兒遭霸凌 家長要告、校方提說明

2019-05-21 14:23

家境不佳被送寄養 國小姊妹花遭寄養人兒子性侵

2019-05-21 21:05

台東南迴公路1板車撞山 所載怪手翻落溝

2019-05-22 10:15

手推車格也能停車？三寶車主傻傻分不清

2019-05-21 14:01

台中茶館槍擊案 兩嫌變裝後現身台北車站

2019-05-21 18:48

被控通姦人妻 老翁遭通緝20年返台探孫遭逮

2019-05-21 15:27

嘉義縣前議長余政達通緝神隱5年 母喪後天出殯檢警監控

2019-05-21 16:01

和進電子爆掏空上億 罕見出動7檢偵訊

2019-05-21 23:53

和進電子掏空案 北檢聲押禁見總經理龔俊仁等2人

2019-05-22 07:59

第七河川局證實工程司被包商打傷 屏檢調查

2019-05-21 14:16

沙鹿槍擊命案解剖相驗 史姓死者身中10多槍

2019-05-21 18:51

粗心駕訓班教練 開車上路竟撞死行人

2019-05-22 10:32

保加利亞男在台酒駕被送辦 辯：我國家酒駕只需罰寫

2019-05-21 13:47

遭高壓線電擊倒地沒人敢救 騎士家屬質疑斷電慢

2019-05-21 14:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top