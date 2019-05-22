疑思念亡妻 男子當街切腹自戕送醫不治

2019-05-22 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



64歲彭姓男子昨晚被人發現疑似持刀刺腹部自戕，經緊急送醫，延醫至今天中午仍宣告不治。警方調查，患有思覺失調症的彭男昨天從台南搭車北上，因妻子於去年過世，疑似思親過度才會持刀自殘尋短，今天將報檢察官相驗，進一步釐清死因。

新北市警方昨天晚上11時45分接獲民眾周姓男子報案，在板橋區新站、站前路口，發現一名男子倒地哀嚎，腹部不僅有流血且臟器外露。

警方及救護人員到場，發現男子身邊有一把水果刀，隨身印有「台南慈佑宮」字樣的黃色提袋內，有一張在附近文化路超商購買啤酒的發票，緊急將傷者送往板橋亞東醫院急救。

警方調閱超商監視器畫面，發現男子是於昨晚9時許，獨自前往超商購買兩瓶啤酒，隨後步行往板橋火車站站前廣場，身邊並無人跟隨。

由於傷者身上並無證件可供查驗身分，警方鑑識人員將男子指紋送請刑事局緊急比對，查出其身分為、設籍台南市的彭姓男子，昨天由其女兒報警並通報失蹤人口。

彭男的女兒向警方表示，彭男患有思覺失調症，因母親去年過世，彭男極度思念母親，多次表達要前往與母親共赴黃泉，曾有一次自殘紀錄，昨天發現父親從其房間拿了現金1萬元後就離家外出，耽心發生意外報警協尋，沒想到接到警方通知已發生憾事。