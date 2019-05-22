父入獄母失聯…嬤落海溺斃 11歲男童頓失依靠

2019-05-22 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市淡水區昨晚深夜1名57歲婦人與11歲男童不明原因落海，男童幸運獲救，婦人卻在救上岸後送醫不治，警方原想透過男童瞭解落海經過，但男童受到極大驚嚇無法言語，只好請社會局先暫時安置；據瞭解，婦人是男童的外婆，平時負責擔起養育男童的責任，男童的父親則因案入獄，母親暫時失聯，警方正積極聯繫男童其他親戚並由社會局暫時安置。

陳姓婦人（57歲）昨晚11時許，帶著11歲的孫子從蘆洲的住處到淡水海關碼頭周遭閒晃，但卻不明原因2人一同跌入海中，民眾見2人在水面載浮載沉急得報警，但不幸的是救援人員將婦人救上岸時，她已經沒了呼吸心跳，緊急送往醫院仍回天乏術。

警方確認男童沒有生命安危後，原想詢問為何外婆會帶著他在半夜走到碼頭，還跌入海中，但男童受到嚴重驚嚇，完全無法表達言語，只好先請社會局暫時安置，待男童情緒穩定後再詳細瞭解。

據婦人的鄰居表示，婦人平時與男童2人一同住在蘆洲和平街這處出租套房，平時鮮少與左鄰右舍互動，但在鄰居眼中，男童天真活潑，還會主動與左鄰右舍打招呼，雖然似乎有些智能不足，但總是笑臉迎人。

但警方從昨晚遲遲聯繫不上男童母親，只能讓男童暫時在分局過夜；據瞭解，男童母親為了支付男童的生活費不得已在八大行業上班很少回家，只能久久返家探望男童一次，而男童的父親則因為毒品案入獄，平時只剩男童與外婆相依為命。