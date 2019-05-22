持槍找不到欠債的「阿牛」 送蛋捲的小販倒楣挨槍

2019-05-22 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



顏男與綽號「阿牛」男子有債務糾紛調解不成，找友人陳男助拳，去年到台中市一家未營業的餐飲店找「阿牛」未果，涉嫌朝送蛋捲的劉姓小販、及在場的餐飲店前員工姜男開槍，致兩人的手腳受傷，台中地檢署今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪將顏男、陳男起訴。

被害人劉男證稱「我是販賣手工蛋捲的業者，因為姜男向我買蛋捲，所以我送蛋捲過去，與姜等人聊天，我有聽過阿牛的綽號，但沒有見過此人。我當時坐在門口沙發上玩手機，忽然聽到碰的一聲，我的手腳就中彈了」。

姜男證稱「案發地點原本是餐飲店，後來沒有營業，我原本在這裡工作，就住在2樓，當日在這裡聊天喝酒。我認識綽號阿牛男子，但不知道全名。案發當時先聽到槍聲，我從椅子上站起來轉身看著門口，顏就對著我開槍」。

起訴書指出，37歲的顏男與「阿牛」男子因債務糾紛調解未果，因而憤恨不平，告訴友人陳男（30歲），兩人即於去年12月12日晚間，由顏駕駛白色賓士車，前往台中市北屯區熱河路這家未營業的餐飲店。