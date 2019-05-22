持槍找不到欠債的「阿牛」 送蛋捲的小販倒楣挨槍
顏男與綽號「阿牛」男子有債務糾紛調解不成，找友人陳男助拳，去年到台中市一家未營業的餐飲店找「阿牛」未果，涉嫌朝送蛋捲的劉姓小販、及在場的餐飲店前員工姜男開槍，致兩人的手腳受傷，台中地檢署今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪將顏男、陳男起訴。
被害人劉男證稱「我是販賣手工蛋捲的業者，因為姜男向我買蛋捲，所以我送蛋捲過去，與姜等人聊天，我有聽過阿牛的綽號，但沒有見過此人。我當時坐在門口沙發上玩手機，忽然聽到碰的一聲，我的手腳就中彈了」。
姜男證稱「案發地點原本是餐飲店，後來沒有營業，我原本在這裡工作，就住在2樓，當日在這裡聊天喝酒。我認識綽號阿牛男子，但不知道全名。案發當時先聽到槍聲，我從椅子上站起來轉身看著門口，顏就對著我開槍」。
起訴書指出，37歲的顏男與「阿牛」男子因債務糾紛調解未果，因而憤恨不平，告訴友人陳男（30歲），兩人即於去年12月12日晚間，由顏駕駛白色賓士車，前往台中市北屯區熱河路這家未營業的餐飲店。
兩人抵達後分持改造手槍，陳男先持槍朝牆壁1槍，又在現場擊發兩槍，其中1槍擊中賣蛋捲的劉姓小販的左臂及右腿，再由顏男持槍朝姜男射擊，致姜左腿受傷。經警循線在台中市南區逮獲顏嫌，而陳嫌自覺法網難逃，主動向警方投案。
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