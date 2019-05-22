淡水傳落水意外 婦人送醫不治

2019-05-22 09:14 中央社 新北22日電



淡水區昨深夜傳婦女和男孩不慎落水意外，警消獲報趕來將兩人救起，但婦人送醫急救仍不治，男孩僅輕傷送醫治療。

警消昨晚近12時接獲通報在紅毛城附近淡水河畔有人落水，警消於是派員前往搶救，由於情況緊急，警消直接下水救人，將水中兩人救起。

警消指出，陳姓婦人疑似和孫子在河堤散步不慎落水，經送醫，陳婦急救無效，男孩則傷勢無礙，但詳細案發原因仍待警方調查釐清。