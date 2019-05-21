影／找彈頭！亂槍打死詐欺犯 檢出動全台唯一X光偵防車

2019-05-21 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市沙鹿區中山路茶館18日上午11時許發生槍擊命案，有詐欺前科的史姓男子遭兩歹徒開26槍後身亡，台中地檢署為了找出死者身體內有幾顆彈頭，特別在法醫研究所調來全台唯一一輛X光偵防車進行相驗，承辦全案的檢察官鍾祖聲表示，出動該X光車的原因是死者身上中彈的部位較多，需要X光車找出彈頭在死者身上的確切位置，以釐清死因。

一名鑑識警官表示，過去也曾在相驗案件中，使用過該車輛，當時為了找一顆彈頭，就花了40多分鐘的時間，找彈頭的過程雖然有X光機輔助，但非常的花時間，以沙鹿槍擊案的死者至少中彈10發以上，花費的時間至少是一個小時起跳。

鑑識警官表示，一般民眾可能會覺得用X光機拍下去，就知道子彈在那裡了，不過民眾沒考慮到的是X光機拍攝的是平面，但人體是立體的，子彈可能卡在肌肉、卡在內臟，深淺不一，找到彈頭後，還要一一標示發現的位置，是否可能為致命傷，都要逐一討論，不是一時三刻可以完成。