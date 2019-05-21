親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

對照圖看出好市多衛生紙變化 網友實擦哀號：真的有差！

廟會暴力團？日本淺草三社祭的「刺青客」矛盾

河川局人員遭毆打卻私了？恆春警方：已介入調查

2019-05-21 12:09聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

時代力量立委黃國昌。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
時代力量立委黃國昌。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
分享
立法委員黃國昌今早在臉書po文，指第七河川局人員在屏東縣被包商毆打住院，而且全案居然還私了，「台灣已是法治國家，怎麼會有這麼誇張的事」？他要求法務部及警政署成立專案小組徹查，到底誰在背後撐腰？

第七河川局長李宗恩上午證實確有此事，他說16日當天承包廠商與現場監工的河川局工程師疑為了現場管理問題口角，工程師被打傷送南門醫院治療，因手骨碎裂一度開刀，目前已返家休養，他說是雙方在第一時間都願意和解，才未報案，不過河川局政風室事後已向屏東地檢署報備，並已展開調查。

他說這起車城東門溪河道工程預計年底完工，已經施工了一段時間，承包廠商與現場監工不只一次為管理意見不和，這次可能是積怨已久，河川局已深入調查事發原因，如果有違反契約內容，嚴重者解除契約。

不過黃國昌今早的po文，立刻在地方上引起議論紛紛，他在臉書上說「第一線同仁認真執行職務，就因為不肯違法放水，竟然遭到廠商暴力毆打，簡直無法無天」！有網友建議河川局以後稽查應該要找警察陪同，也有人民眾覺得太誇張了，檢警一定要徹查到底。

恆春警方表示，事發當天警方曾接獲110報案指有糾紛案，當天警方曾前往現場了解，但已無打架現場，當時雙方都不願意報案，今天看到立委臉書訊息，才知道是河川局人員被毆，警方已介入調查。

立委黃國昌在臉書po文爆料指河川局人員被毆打卻私了。記者翁禎霞／翻攝
立委黃國昌在臉書po文爆料指河川局人員被毆打卻私了。記者翁禎霞／翻攝
分享

黃國昌警察

相關新聞

影／台中七期重劃區架賭網 工程師年收2400萬租金

2019-05-21 11:38

偽造護照入學案 王權宏：為小孩出於善意

2019-05-21 11:33

賣假護照代辦入美國學校 移民公會理事長以百萬元交保

2019-05-21 09:38

遭斷落電線電擊騎士不治 今天是他26歲生日

2019-05-21 11:05

大雨高壓電擊男騎士 凌晨不治生日成忌日

2019-05-21 09:43

涉毒台南警員2萬交保 穿夾腳拖現身拒回答

2019-05-21 01:26

搥死病夫不吃不喝 婦暴瘦剩30多公斤

2019-05-21 00:04

緝毒緝到自己人 毒警免職2萬元交保

2019-05-21 00:03

台南警員口香糖袋裝安非他命遭攔查 警局火速免職

2019-05-20 22:07

台南警員高雄吸毒被逮 記兩大過免職追究連帶責任

2019-05-20 21:51

影／「新店戰神」查毒遭訴妨害自由 法院今判他無罪

2019-05-20 17:02

人文茶館槍擊命案 520今天公告結束營業

2019-05-20 16:03

影／染毒癮慘成通緝犯 包子店小開闖民宅頂樓睡覺遭逮

2019-05-20 13:44

靠一滴血比對DNA破案 狡猾竊嫌逃一年終落網

2019-05-20 11:53

沙鹿茶館命案 兇嫌和死者疑有百萬賭債糾紛引殺機

2019-05-20 11:39

影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利

2019-05-18 11:59

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

「海神」瑪莎拉蒂淪曬衣架 網友：又低又平超好用

2019-05-20 16:17

獨留病母待家5天死亡 女兒只留1杯牛奶4顆櫻桃遭訴

2019-05-20 15:43

台中騎士觸電摔倒重傷 台電：雷雨打落高壓電線

2019-05-20 13:35

人夫機師偷吃網紅空姐最新進度 兩人境遇大不同

2019-05-21 11:14

大雨高壓電擊男騎士 凌晨不治生日成忌日

2019-05-21 09:43

遭斷落電線電擊騎士不治 今天是他26歲生日

2019-05-21 11:05

台人偽造菲律賓護照念美國學校 檢調大搜索

2019-05-20 15:14

台南警員高雄吸毒被逮 記兩大過免職追究連帶責任

2019-05-20 21:51

暴雨狂炸！國道三號中部段貨櫃車相撞 一人重傷

2019-05-20 18:25

台南警員口香糖袋裝安非他命遭攔查 警局火速免職

2019-05-20 22:07

雷雨打落高壓電線絆倒2騎士 停電影響4307戶

2019-05-20 13:59

影／身障男受困土石流 2員警涉險背他撤離

2019-05-20 20:21

警員證人變被告 制止聚眾鬧事被撞還挨告

2019-05-20 17:55

好市多韓式烤牛驚見「綠色鮮果」 網讚：內行才懂

2019-05-20 14:47

2機車擦撞 肇事男竟將昏迷傷者拖到路邊逕自逃逸

2019-05-20 18:36

自家車位被停走 他出招怒懲加贈100／H收費單

2019-05-20 13:56

金山4歲小孩被丟棄？男子臉書貼文虛驚一場

2019-05-20 14:50

河川局人員遭毆打卻私了？恆春警方：已介入調查

2019-05-21 12:09

建商投資分紅吸金3億多起訴 投資人血本無回求助無門

2019-05-20 19:58

賣木瓜放張「滾」字 翁問怎賣被嗆滾還濺血

2019-05-21 08:28

涉毒台南警員2萬交保 穿夾腳拖現身拒回答

2019-05-21 01:26

豪雨中2警徒手撐看板護駕駛 網友讚：善良好保母

2019-05-20 18:35

彈劾檢座 監委批監委：實在受夠了

2019-05-20 23:53

影／「新店戰神」查毒遭訴妨害自由 法院今判他無罪

2019-05-20 17:02

基隆女棄養兩隻狗 未絕育惡性重大遭罰30萬元敗訴

2019-05-20 15:22

影／染毒癮慘成通緝犯 包子店小開闖民宅頂樓睡覺遭逮

2019-05-20 13:44

搥死病夫不吃不喝 婦暴瘦剩30多公斤

2019-05-21 00:04

三度尾隨乘客搭免費高鐵 他被發現還躲進哺乳室

2019-05-21 11:15

大雨登山女膝蓋脫臼受困 救援隊看得到救不到

2019-05-20 18:20

影／野溪旁發現拐杖與農具 台南老農豪雨中失蹤

2019-05-21 10:05

人文茶館槍擊命案 520今天公告結束營業

2019-05-20 16:03

中山分局兩警違法搜身 涉妨害自由獲緩起訴

2019-05-20 14:40

新莊某幼兒園老師虐童非個案 教局加碼開罰

2019-05-20 22:48

手推車算慢車 婦人逆向被撞死家人求償被駁

2019-05-20 19:59

影／移民公會理事長涉賣假護照移送北檢 他喊冤：被騙

2019-05-20 21:43

騎士風雨中遭掉落電線電擊摔倒 送醫救回

2019-05-20 14:01

成大學生北上校外教學48人送醫 疑似便當肇禍

2019-05-20 14:04

影／女登山客腳脫臼困水漾森林待援 救援隊已抵營地

2019-05-21 08:00

床單驗出精子！人夫怒揪妻姦情 小王辯：她睡覺我手淫

2019-05-21 11:51

賣假護照代辦入美國學校 移民公會理事長以百萬元交保

2019-05-21 09:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top