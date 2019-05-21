河川局人員遭毆打卻私了？恆春警方：已介入調查

2019-05-21 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



時代力量立委黃國昌。聯合報系資料照／記者林澔一攝影 分享 facebook 立法委員黃國昌今早在臉書po文，指第七河川局人員在屏東縣被包商毆打住院，而且全案居然還私了，「台灣已是法治國家，怎麼會有這麼誇張的事」？他要求法務部及警政署成立專案小組徹查，到底誰在背後撐腰？

第七河川局長李宗恩上午證實確有此事，他說16日當天承包廠商與現場監工的河川局工程師疑為了現場管理問題口角，工程師被打傷送南門醫院治療，因手骨碎裂一度開刀，目前已返家休養，他說是雙方在第一時間都願意和解，才未報案，不過河川局政風室事後已向屏東地檢署報備，並已展開調查。

他說這起車城東門溪河道工程預計年底完工，已經施工了一段時間，承包廠商與現場監工不只一次為管理意見不和，這次可能是積怨已久，河川局已深入調查事發原因，如果有違反契約內容，嚴重者解除契約。

不過黃國昌今早的po文，立刻在地方上引起議論紛紛，他在臉書上說「第一線同仁認真執行職務，就因為不肯違法放水，竟然遭到廠商暴力毆打，簡直無法無天」！有網友建議河川局以後稽查應該要找警察陪同，也有人民眾覺得太誇張了，檢警一定要徹查到底。