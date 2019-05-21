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影／台中七期重劃區架賭網 工程師年收2400萬租金

2019-05-21 11:38聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市鄒姓工程師涉嫌替金主架設賭博網站，並幫忙維護，每月收取10萬元租金，檢警去年底掌握相關事證後，展開蒐證，14日在台中、南投、雲林等5地搜索，逮回鄒等涉案51人，查扣賭金284萬餘元、主機等犯罪贓證物，檢警從查扣的電腦記錄發現，鄒至少維護20個賭博網站，每月收取租金達200萬元，但鄒否認，只承認維護一個賭博網站，年收約百萬元，全案警詢後依賭博罪嫌移送，鄒依10萬元交保。

刑事局電偵大隊第二隊表示，去年底台中地檢署檢察官林芬芳偵辦他案時，發現嫌疑人手機內有賭博網站的資料，透過該嫌疑人的資料向上追查，發現將伺服器架設的香港的賭博網站「SUPER彩」，提供台灣人簽注，簽賭項目包括今彩539、大樂透、天天樂、六合彩等。

檢警14日、15日兩天前往台中、南投、雲林、嘉義、花蓮等地搜索，逮回鄒姓男子（29歲）等51人，查扣現金284萬餘元、主機、筆電、手機、帳冊等相關贓證物，其中鄒是架設維護賭博網站的系統商，旗下有員工、客服9人，另外41人是組頭，並在嘉義市的一名組頭家中陽台，查扣250萬元現金。

檢警透過分析查扣的電腦資料發現，鄒至少替20個賭博網站進行架設、維護，不過鄒在警詢時，只坦承從事架設賭博網站工作約1年多，每月收取租金10萬元，替客戶管理維護，但不願交代向誰收取租金，檢警表示，鄒只承認此次查扣到的1個賭博網站，若以查扣的20個賭博網站估算，鄒每月收入達200萬元，將繼續擴大追查其他涉案人。

檢警表示，該賭博網站的運作模式是先由一名金主，或稱大總監付出租金，找來鄒擔任工程攝幫忙架設、維護賭博網站，金主再找下線的大組頭、中組頭、小組頭，去尋找賭客下注，下注金額再由總監與組頭拆分利潤，根據查扣資料，從去年5月迄查緝日為止，該賭博網站至少有上億筆簽注資料，賭金超過5億元。

檢警14日前往台中市西屯區搜索，帶回鄒姓工程師等10人，全依賭博罪送辦。記者陳宏...
檢警14日前往台中市西屯區搜索，帶回鄒姓工程師等10人，全依賭博罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
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刑事局電偵大隊第二隊今破獲賭博網站，帶回鄒姓工程師等51人，並查扣主機、現金、帳...
刑事局電偵大隊第二隊今破獲賭博網站，帶回鄒姓工程師等51人，並查扣主機、現金、帳冊等相關贓證物。記者陳宏睿／攝影
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刑事局電偵大隊第二隊今破獲賭博網站，帶回鄒姓工程師等51人，並查扣主機、現金、帳...
刑事局電偵大隊第二隊今破獲賭博網站，帶回鄒姓工程師等51人，並查扣主機、現金、帳冊等相關贓證物。記者陳宏睿／攝影
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台中市鄒姓工程師涉嫌幫金主在七期架設賭博網站，並幫忙維護，每月收取10萬元租金。...
台中市鄒姓工程師涉嫌幫金主在七期架設賭博網站，並幫忙維護，每月收取10萬元租金。記者陳宏睿／翻攝
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刑事局電偵大隊第二隊今破獲賭博網站，14日搜索時，在嘉義市的一名組頭住處陽台，查...
刑事局電偵大隊第二隊今破獲賭博網站，14日搜索時，在嘉義市的一名組頭住處陽台，查扣一包紙袋，內有250萬現金。記者陳宏睿／翻攝
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