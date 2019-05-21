偽造護照入學案 王權宏：為小孩出於善意

2019-05-21 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



知名代辦業者喬盟顧問、維達國際開發公司，被檢舉涉嫌賣假菲律賓護照給想讓小孩讀美國學校的民眾；喬盟負責人王權宏經過漏夜偵訊後，今早以100萬元交保，他向媒體喊冤，強調自己是被「國外官員所害」，他有拿紫光燈來照沒有察覺變造，相信法院會給一個很好的處理。

台北地檢署檢察官王俊棠昨指揮調查局北機站搜索約談王權宏、維達董事簡芳玲及假護照聯繫窗口楊美月等6人，漏夜偵訊後今早依偽造特種文書罪諭令王以100萬元交保併限制出境、出海。中華民國留學服務商業同業公會理事長簡芳玲以50萬交保，楊美月則獲請回。

據指出，喬盟顧問與維達國際販售的菲國假護照，一本要價20萬元，假護照做工精緻，連防偽線、浮水印維妙維肖，若非專家鑑定，憑肉眼難辨別真偽，王權宏、簡芳玲是否有與不法集團勾結，藉由販售假護照牟取利益，是檢調追查的重點。

全國商業總會常務理事、移民公會理事長王權宏今早交保後向媒體喊冤，說自己是被「國外官員」所害，是跟國外的華僑與國外的官員接觸，國外官員都講是真實的東西，那裡知道是偽造的，有拿紫光燈來照沒有察覺變造，好像是現在的科技更進步，用一般的驗鈔燈照，還無法發現有偽造的情況。

王權宏說，因小孩就讀外僑學校的要件，就是要有外國護照，是為了幫助一些小孩能進入外僑學校讀書，本意是幫助小孩的心，是出於善意。自己是被動的，是協助性質的，代辦數量並不多，因不是實際負責業務，實際數量不了解。

他最後表示，偵查不公開，案情細節不便多說，相信法院會給一個很好的處理。