遭斷落電線電擊騎士不治 今天是他26歲生日

2019-05-21 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



昨天中午在台中大甲區疑遭斷落電線電擊的25歲周姓男子，今天凌晨傷重過世，家人、親友悲慟不己，今天原本是他的生日，不幸發生「生日變忌日」的憾事。

周姓男子昨天遭電擊後，被送往苗栗縣苑裡李綜合醫院急救時已無呼吸、心跳， 搶救後雖恢復心跳，送加護病房觀察，但情況仍危急，深夜轉往台中榮總，但傷勢過重，凌晨仍不治。