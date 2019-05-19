詐欺犯遭遇亂槍喪命台中茶館 疑3億不法贓款引殺機

2019-05-19 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市沙鹿區昨發生槍擊命案，茶館外多處可見彈孔痕跡。 記者余采瀅／攝影 分享 facebook

台中市沙鹿區中山路茶館昨天中午傳出槍擊案，一名曾從事詐欺機房的史姓男子命喪槍下，殺人動機引發社會輿論；檢警查出，史與疑開槍作案的陳姓男子，曾在2017年遠赴葡萄牙擔任機房詐騙人員，其中騙得單筆最高的金額為8900萬人民幣，只有2100萬被緊急凍結，其他6800萬（折合台幣3億）則流向不明，是否與命案有關，檢警不排除可能性。

檢警表示，史姓死者與疑行凶的陳姓男子都是台中市海線人，兩人分別從事殯葬業與工人，收入並不優厚，兩人都是在2017年間，被王姓男子為首的詐騙集團吸收後，前往葡萄牙的游泳池的豪宅內，與其他一、二線的機房成員詐騙大陸民眾。

檢警指出，該集團有時業績掛零，但有時一人就可詐得數十萬至百萬人民幣，該集團也會每日檢討績效，而史姓死者與陳在2017年赴葡萄牙詐騙期間，有一筆是單筆最高的金額8900萬人民幣（折合台幣約4億）。

檢警表示，被詐的是一名上海上海瑞爭公司的張姓經理，因在2017年9月間接到史等人所屬的詐欺機房電話，張誤信自己涉入金額犯罪案，而將公司帳戶內的資金，轉到詐騙集團指定的帳戶內，等到張發現遭詐騙，向上海市公安局報案時，只來得及凍結2100萬人民幣，其中6800萬人民幣全都跑進集團的「水房」內，再利用提款機提領或電匯的方式轉走。