親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

民進黨初選協調文件曝光 賴陣營：5月底提名是大前提

蔡執政3年檢討／前財長張盛和：政府財政像「漸凍人」

台中茶館槍殺案同一人租車行凶還燒車 警：恐有藏鏡人

2019-05-19 16:33聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市沙鹿區昨天中午傳出槍擊案，史姓男子身中多槍身亡。圖／本報資料相片
台中市沙鹿區昨天中午傳出槍擊案，史姓男子身中多槍身亡。圖／本報資料相片
分享

台中市沙鹿區中山路茶館昨天中午發生槍擊命案，史姓男子遭兩歹徒持槍追殺，身中十餘槍，致命傷疑為心臟，傷重不治，檢警追查，歹徒作案租賃的兩輛轎車，都是陳姓男子所租賃，不過根據現場拍攝到的監視器畫面，陳是持長槍掃射的凶手，為何身分已曝光，卻在沙鹿公墓及苗栗山區燒毀兩輛車滅證，檢警不排除幕後有藏鏡人的可能性。

檢警調查，史姓死者與疑為作案凶手的陳姓男子，都是海線人，雙方是朋友關係，曾在2017年間加入同一個詐騙集團，去年底遭台中地院依組織犯罪，判刑6年，全案上訴二審，未料二審期間，史就遭陳持槍殺害。史加入詐欺集團前從事殯葬業、陳則是擔任台中港擔任碼頭工人，兩人月薪都不高，都是因經濟壓力才加入王姓男子為首的詐騙集團。

檢警指出，經影像比對，兩名分持長槍、手槍的歹徒中，其中一人是陳姓男子的可能性極高，不過陳同時也是租賃兩輛作案轎車，並分別在昨天中午12時許、下午1時許在嘉陽高中對面公墓、苗栗後龍產業道路焚燬兩輛轎車，焚燬的主要部分為後座。

「不合情理」檢警表示，兩歹徒在作案時都沒有蒙面，企圖遮掩身分，陳作案前也是用自己的身分租車，若陳作案前已不怕身分曝光，為何要焚燬轎車湮滅證據，因此合理研判，兩輛轎車內，可能有乘坐過其他的共犯，且不排除就是幕後主謀，不過仍需等追到歹徒，才能確實釐清案情，根據歹徒逃逸路線，陳往北逃的機會較高。

詐騙集團命案碼頭

相關新聞

沙鹿茶館2歹徒作案影片曝光！ 犯案過程不到1分鐘

2019-05-19 14:58

豪宅外停車遭人持槍射擊毀窗 2車主報案警抓嫌犯到案

2019-05-19 17:15

通緝犯傻傻自以為聰明 冒稱哥哥罪加1條

2019-05-19 17:15

取消預約就斷你手腳 刑事局解密「假援交詐騙」手法

2019-05-19 13:28

清水區茶館槍擊案 盧秀燕：不容再發生

2019-05-19 12:27

行刑式殺人！2歹徒闖茶館掃射26槍 死者傷孔集中下半身

2019-05-19 11:41

卑南鄉獵槍轟頭亡 警方初步排除他殺

2019-05-19 10:12

醫學系女兒 涉縱火燒死父親

2019-05-19 00:24

遠雄佣金案 仲介商李克毅逃漏該佣金稅收被判刑

2019-05-19 00:17

遠雄佣金案 趙藤雄兒子3000萬交保

2019-05-19 00:16

行刑式殺人！2匪闖茶館掃射26槍 逃逸燒租賃車滅證

2019-05-19 00:06

台東驚傳男子持獵槍自戕 警封鎖現場調查

2019-05-18 23:26

苗栗後龍下午火燒車 疑與台中茶館槍擊案有關

2019-05-18 20:11

酒駕！汽車加速衝撞前方機車 摔落邊坡1死2重傷

2019-05-18 20:10

高雄包裹炸彈案 製彈原料疑要燒傷人

2019-05-18 19:39

台中茶館26槍奪1命 警：不排除是因財而起的鴻門宴

2019-05-18 16:53

醫學系女縱火燒死父 警因買油監視畫面確認涉案

2019-05-18 16:29

台中二匪行刑式開26槍奪一命 警：拿制式槍支機率大

2019-05-18 16:14

台中槍擊1死2傷 歹徒犯案後燒毀租貸車

2019-05-18 16:13

台中茶館槍擊案1死2傷 歹徒開26槍逃逸

2019-05-18 15:23

影／台中槍擊1死2傷 2歹徒持2槍行刑式殺人

2019-05-18 14:16

佣金案 遠雄：屬個人案件不影響公司營運財務

2019-05-18 14:07

清水槍擊案一對夫妻受波及另一男子中槍死亡

2019-05-18 13:52

遠雄佣金案 趙藤雄子3千萬元交保

2019-05-18 13:47

台中清水一男一女中槍 送醫急救中

2019-05-18 12:51

影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利

2019-05-18 11:59

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

新竹關西台三線嚴重車禍 3人重傷搶救中

2019-05-18 19:19

酒駕！汽車加速衝撞前方機車 摔落邊坡1死2重傷

2019-05-18 20:10

女山友登玉山手表引雷擊 雲豹隊員背下山救人

2019-05-18 23:25

行刑式殺人！2歹徒闖茶館掃射26槍 死者傷孔集中下半身

2019-05-19 11:41

台東驚傳男子持獵槍自戕 警封鎖現場調查

2019-05-18 23:26

他為撿玉石把轎車當四輪傳動開 結果GG了...

2019-05-19 08:58

外婆、媽媽、舅舅為了錢大亂鬥 這家人怎麼回事？

2019-05-19 09:58

新北男4度到摩鐵「騎上友人妻」 判賠30萬元

2019-05-18 20:49

幫搶「狗」勒住女子53秒 中醫師：我還沒用二級擒拿

2019-05-18 21:32

苗栗後龍下午火燒車 疑與台中茶館槍擊案有關

2019-05-18 20:11

遠雄佣金案 仲介商李克毅逃漏該佣金稅收被判刑

2019-05-19 00:17

上當了！抽中防災贈品？ 被收高額安裝費

2019-05-18 23:54

爆乳女王、賣肉、真人聊天，夾娃娃什麼都不奇怪

2019-05-19 10:57

影／七年級生找女友走斑馬線闖紅燈 遭計程車撞飛不治

2019-05-19 09:27

沙鹿茶館2歹徒作案影片曝光！ 犯案過程不到1分鐘

2019-05-19 14:58

行刑式殺人！2匪闖茶館掃射26槍 逃逸燒租賃車滅證

2019-05-19 00:06

酒駕遭臨檢違規迴轉逃逸 竟衝撞機車釀1死2重傷

2019-05-18 21:21

千萬買地捐獻蓋廟 廟沒蓋成竟要不回土地

2019-05-19 13:49

台東綠島傳出1浮潛男子失聯 警消搜救中

2019-05-18 17:44

一時好奇竟偷拍 屏東警方調監視器逮人

2019-05-19 10:57

醫學系女兒 涉縱火燒死父親

2019-05-19 00:24

「帶病駕駛」車禍奪命 比酒駕多

2019-05-19 00:39

南投濁水溪暴漲 國道3號10工人受困溪床

2019-05-18 19:42

前台語歌手開喇叭酒店僱少女 幹部下場是這樣

2019-05-19 14:56

影／神車撞賓士撞到保桿都破了 肇事駕駛辯沒撞到

2019-05-19 09:57

不適應軍中生活 他「賜死」外婆、奶奶騙取休假

2019-05-19 16:17

5歲女童被幼兒園教師刺手10多針 家長提告傷害

2019-05-19 14:24

台中茶館槍擊案 歹徒疑租2車逃逸後縱火滅證

2019-05-18 22:26

清水區茶館槍擊案 盧秀燕：不容再發生

2019-05-19 12:27

「小三比正宮醜一百倍」人妻揪好友改圖留言需賠5萬

2019-05-19 12:43

新北義警假冒警察盤查少女 原因竟是想追求

2019-05-18 19:53

影／2歲童手指卡入板手孔怎麼辦？醫師智慧取出

2019-05-19 13:12

身障者無照騎車遭攔查 男作勢攻擊遭警過肩摔

2019-05-19 11:40

台中港碼頭工安意外 工人落海釀1死2傷

2019-05-18 17:40

SBL電視轉播拍下男子伸手瞬間 惡行全都錄

2019-05-19 13:12

取消預約就斷你手腳 刑事局解密「假援交詐騙」手法

2019-05-19 13:28

8旬老翁失蹤7天 樹林內尋獲遺體

2019-05-19 12:56

母親好賭流氓到家裡丟冥紙討債 子女聲請免除扶養

2019-05-19 09:28

有人走入海就不見 宜蘭緊急救援中

2019-05-18 19:33

台中茶館槍殺案同一人租車行凶還燒車 警：恐有藏鏡人

2019-05-19 16:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top