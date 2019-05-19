台中茶館槍殺案同一人租車行凶還燒車 警：恐有藏鏡人

2019-05-19 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市沙鹿區昨天中午傳出槍擊案，史姓男子身中多槍身亡。圖／本報資料相片 分享 facebook

台中市沙鹿區中山路茶館昨天中午發生槍擊命案，史姓男子遭兩歹徒持槍追殺，身中十餘槍，致命傷疑為心臟，傷重不治，檢警追查，歹徒作案租賃的兩輛轎車，都是陳姓男子所租賃，不過根據現場拍攝到的監視器畫面，陳是持長槍掃射的凶手，為何身分已曝光，卻在沙鹿公墓及苗栗山區燒毀兩輛車滅證，檢警不排除幕後有藏鏡人的可能性。

檢警調查，史姓死者與疑為作案凶手的陳姓男子，都是海線人，雙方是朋友關係，曾在2017年間加入同一個詐騙集團，去年底遭台中地院依組織犯罪，判刑6年，全案上訴二審，未料二審期間，史就遭陳持槍殺害。史加入詐欺集團前從事殯葬業、陳則是擔任台中港擔任碼頭工人，兩人月薪都不高，都是因經濟壓力才加入王姓男子為首的詐騙集團。

檢警指出，經影像比對，兩名分持長槍、手槍的歹徒中，其中一人是陳姓男子的可能性極高，不過陳同時也是租賃兩輛作案轎車，並分別在昨天中午12時許、下午1時許在嘉陽高中對面公墓、苗栗後龍產業道路焚燬兩輛轎車，焚燬的主要部分為後座。

「不合情理」檢警表示，兩歹徒在作案時都沒有蒙面，企圖遮掩身分，陳作案前也是用自己的身分租車，若陳作案前已不怕身分曝光，為何要焚燬轎車湮滅證據，因此合理研判，兩輛轎車內，可能有乘坐過其他的共犯，且不排除就是幕後主謀，不過仍需等追到歹徒，才能確實釐清案情，根據歹徒逃逸路線，陳往北逃的機會較高。