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沙鹿茶館2歹徒作案影片曝光！ 犯案過程不到1分鐘

2019-05-19 14:58聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中市沙鹿區一家茶館昨中午發生槍擊案，兩名歹徒各持長、短槍進入店內，在店內的史姓男子遭掃射後身亡，歹徒連開26槍後開車逃逸，而歹徒駕車到場及逃逸的畫面被附近商家監視器錄下，犯案過程短短不到1分鐘。

從監視畫面上可看到，兩名歹徒駕駛白色轎車停在茶館對面，兩人徒步穿越馬路，犯案後再快速衝向停駛在對街的車子，駕車高速離去，時間不到1分鐘。影片中還可看見一名民眾疑聽到槍響後，嚇得趕緊躲到歹徒作案車輛前方的變電箱後方，深怕受到波及。

兩名歹徒駕駛白色轎車停在茶館對面，兩人徒步穿越馬路。記者余采瀅／翻攝
兩名歹徒駕駛白色轎車停在茶館對面，兩人徒步穿越馬路。記者余采瀅／翻攝
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台中市沙鹿區昨發生槍擊命案，茶館外多處可見彈孔痕跡。 記者余采瀅／攝影
台中市沙鹿區昨發生槍擊命案，茶館外多處可見彈孔痕跡。 記者余采瀅／攝影
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槍擊台中市殺人

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