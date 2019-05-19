沙鹿茶館2歹徒作案影片曝光！ 犯案過程不到1分鐘

相關新聞
台中茶館槍擊案1死2傷 歹徒開26槍逃逸2019-05-18 15:23
取消預約就斷你手腳 刑事局解密「假援交詐騙」手法2019-05-19 13:28
清水區茶館槍擊案 盧秀燕：不容再發生2019-05-19 12:27
行刑式殺人！2歹徒闖茶館掃射26槍 死者傷孔集中下半身2019-05-19 11:41
卑南鄉獵槍轟頭亡 警方初步排除他殺2019-05-19 10:12
醫學系女兒 涉縱火燒死父親2019-05-19 00:24
遠雄佣金案 仲介商李克毅逃漏該佣金稅收被判刑2019-05-19 00:17
遠雄佣金案 趙藤雄兒子3000萬交保2019-05-19 00:16
行刑式殺人！2匪闖茶館掃射26槍 逃逸燒租賃車滅證2019-05-19 00:06
台東驚傳男子持獵槍自戕 警封鎖現場調查2019-05-18 23:26
苗栗後龍下午火燒車 疑與台中茶館槍擊案有關2019-05-18 20:11
酒駕！汽車加速衝撞前方機車 摔落邊坡1死2重傷2019-05-18 20:10
高雄包裹炸彈案 製彈原料疑要燒傷人2019-05-18 19:39
台中茶館26槍奪1命 警：不排除是因財而起的鴻門宴2019-05-18 16:53
醫學系女縱火燒死父 警因買油監視畫面確認涉案2019-05-18 16:29
台中二匪行刑式開26槍奪一命 警：拿制式槍支機率大2019-05-18 16:14
台中槍擊1死2傷 歹徒犯案後燒毀租貸車2019-05-18 16:13
影／台中槍擊1死2傷 2歹徒持2槍行刑式殺人2019-05-18 14:16
佣金案 遠雄：屬個人案件不影響公司營運財務2019-05-18 14:07
清水槍擊案一對夫妻受波及另一男子中槍死亡2019-05-18 13:52
遠雄佣金案 趙藤雄子3千萬元交保2019-05-18 13:47
台中清水一男一女中槍 送醫急救中2019-05-18 12:51
影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利2019-05-18 11:59
遠雄集團涉嫌背信案 仲介商李克毅150萬交保2019-05-18 11:17
遠雄佣金案 李克毅籌不出500萬保金 檢改150萬元交保2019-05-18 10:29
男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天2019-04-04 19:17
影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡2019-03-21 12:11
喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭2019-03-01 16:03
熱門文章
新竹關西台三線嚴重車禍 3人重傷搶救中2019-05-18 19:19
酒駕！汽車加速衝撞前方機車 摔落邊坡1死2重傷2019-05-18 20:10
女山友登玉山手表引雷擊 雲豹隊員背下山救人2019-05-18 23:25
台中茶館26槍奪1命 警：不排除是因財而起的鴻門宴2019-05-18 16:53
郵差遭比特犬狂咬過程全被錄 飼主已找到開罰3萬元2019-05-18 17:09
行刑式殺人！2歹徒闖茶館掃射26槍 死者傷孔集中下半身2019-05-19 11:41
台東驚傳男子持獵槍自戕 警封鎖現場調查2019-05-18 23:26
醫學系女縱火燒死父 警因買油監視畫面確認涉案2019-05-18 16:29
他為撿玉石把轎車當四輪傳動開 結果GG了...2019-05-19 08:58
二匪沙鹿茶館掃射26槍奪一命 作案用租賃車已焚燬2019-05-18 16:29
台中二匪行刑式開26槍奪一命 警：拿制式槍支機率大2019-05-18 16:14
外婆、媽媽、舅舅為了錢大亂鬥 這家人怎麼回事？2019-05-19 09:58
新北男4度到摩鐵「騎上友人妻」 判賠30萬元2019-05-18 20:49
幫搶「狗」勒住女子53秒 中醫師：我還沒用二級擒拿2019-05-18 21:32
苗栗後龍下午火燒車 疑與台中茶館槍擊案有關2019-05-18 20:11
遠雄佣金案 仲介商李克毅逃漏該佣金稅收被判刑2019-05-19 00:17
上當了！抽中防災贈品？ 被收高額安裝費2019-05-18 23:54
爆乳女王、賣肉、真人聊天，夾娃娃什麼都不奇怪2019-05-19 10:57
影／七年級生找女友走斑馬線闖紅燈 遭計程車撞飛不治2019-05-19 09:27
行刑式殺人！2匪闖茶館掃射26槍 逃逸燒租賃車滅證2019-05-19 00:06
酒駕遭臨檢違規迴轉逃逸 竟衝撞機車釀1死2重傷2019-05-18 21:21
台東綠島傳出1浮潛男子失聯 警消搜救中2019-05-18 17:44
一時好奇竟偷拍 屏東警方調監視器逮人2019-05-19 10:57
「帶病駕駛」車禍奪命 比酒駕多2019-05-19 00:39
醫學系女兒 涉縱火燒死父親2019-05-19 00:24
南投濁水溪暴漲 國道3號10工人受困溪床2019-05-18 19:42
為拍照墜瓦拉米步道邊坡 荷籍男被救竟微笑2019-05-18 16:45
台中槍擊1死2傷 歹徒犯案後燒毀租貸車2019-05-18 16:13
台中港碼頭施工意外 3名工人落海都受傷2019-05-18 16:17
千萬買地捐獻蓋廟 廟沒蓋成竟要不回土地2019-05-19 13:49
影／神車撞賓士撞到保桿都破了 肇事駕駛辯沒撞到2019-05-19 09:57
飛車搶奪金項鍊 大數據分析天眼鎖定落網2019-05-18 17:06
台中茶館槍擊案 歹徒疑租2車逃逸後縱火滅證2019-05-18 22:26
新北義警假冒警察盤查少女 原因竟是想追求2019-05-18 19:53
前台語歌手開喇叭酒店僱少女 幹部下場是這樣2019-05-19 14:56
台中港碼頭工安意外 工人落海釀1死2傷2019-05-18 17:40
「小三比正宮醜一百倍」人妻揪好友改圖留言需賠5萬2019-05-19 12:43
5歲女童被幼兒園教師刺手10多針 家長提告傷害2019-05-19 14:24
身障者無照騎車遭攔查 男作勢攻擊遭警過肩摔2019-05-19 11:40
清水區茶館槍擊案 盧秀燕：不容再發生2019-05-19 12:27
留言