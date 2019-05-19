沙鹿茶館2歹徒作案影片曝光！ 犯案過程不到1分鐘

2019-05-19 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中市沙鹿區一家茶館昨中午發生槍擊案，兩名歹徒各持長、短槍進入店內，在店內的史姓男子遭掃射後身亡，歹徒連開26槍後開車逃逸，而歹徒駕車到場及逃逸的畫面被附近商家監視器錄下，犯案過程短短不到1分鐘。