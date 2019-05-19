取消預約就斷你手腳 刑事局解密「假援交詐騙」手法

2019-05-19 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



刑事局指出，苗栗縣1名李姓男子（26歲），日前在LINE認識一名自稱阿華的男子，表示公司有很多年輕妹妹在做按摩工作，但是生意太好不見得能排得到位，只要李男出示證件、預繳保證金，就可以優先享受服務。

李男一時好奇向阿華預約，但事後阿華要求保證金及交易金都必須以「遊戲點數」支付，李男嫌麻煩想要取消預約，卻接獲一通自稱阿華老闆的訊息，聲稱握有李男證件，知道他家住址，若取消一定斷他家人手腳，李男出於恐懼，陸續購買GASH點數66筆、虛擬比特幣12筆回傳，損失共計新台幣55萬元。

刑事局說，統整現行假援交按摩案件，歹徒操作有4個基本流程：一、潛伏在各大交友網站，隨機聊天或用正妹顯示圖吸引民眾上鉤。二、交易前須先購買遊戲點數，作為「非軍警人員」的保證金，並聲稱交易後全數退還。三、編造各種理由促使被害人持續購買點數。四、被害人不從或取消交易，就威脅要對當事人或家人不利。

警方也發現，被此類手法詐騙的被害人有3個基本特質：一、擁有歹徒極少的聯絡資訊，通常只知道歹徒的綽號、LINE帳號或經竄改的假電話。二、心理狀態從一開始的新鮮好奇轉變成畏懼恐慌，不敢求助而持續匯款。三、多是30歲以下，介於7、8年級，比較沒有社會經驗的學生或平凡上班族。