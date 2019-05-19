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卑南鄉獵槍轟頭亡 警方初步排除他殺

2019-05-19 10:12中央社 台東縣19日電

台東縣卑南鄉50歲張姓男子遭獵槍轟頭死亡，警方初步調查，張男疑似和親友吵架，返家拿獵槍自戕身亡。

警方昨天晚間接獲報案，台東縣卑南鄉泰安村張姓男子頭部中彈倒臥血泊。警方和救護車趕到現場，男子已死亡一段時間，身旁一把獵槍，從現場研判，男子是頭部遭槍擊死亡。

警方初步調查，張男昨天傍晚5時許在岳母家酒後吵架，隨後離開回家；未料，妻子1個小時後返家，發現丈夫倒臥血泊，立即報警處裡。

警方表示，從現場研判，張姓男子疑似持獵槍自戕身亡，不過真正死因還要調查。

台東救護車槍擊

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