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台東驚傳男子持獵槍自戕 警封鎖現場調查

2019-05-18 23:26聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東卑南鄉泰安村今天晚間驚傳一名50歲張姓男子，疑因家庭因素，持獵槍自戕身亡，警方目前已封鎖現場，並全案偵辦了解中。

警方表示，張男疑和妻子旁晚5點多在岳母家酒後吵架，隨後離開回家，未料，妻子1個小時返家，發現先生倒臥血泊之中，即報警處理。

警方調查，張男身旁有獵槍，並有擊發的情形，疑似持獵槍朝頭部開槍，雖消防隊員趕到，但人己經氣絕身亡多時。

警方初步排除他殺嫌疑，不過，還是搜集相關跡証，並報請檢察官進一步調查真正死因。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台東卑南鄉泰安村晚間驚傳一名50歲張姓男子，疑因家庭因素，持獵槍自戕身亡。記者尤...
台東卑南鄉泰安村晚間驚傳一名50歲張姓男子，疑因家庭因素，持獵槍自戕身亡。記者尤聰光/翻攝
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警方目前已封鎖現場，並全案偵辦了解中。記者尤聰光/翻攝
警方目前已封鎖現場，並全案偵辦了解中。記者尤聰光/翻攝
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檢察官台東

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