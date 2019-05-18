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台中茶館槍擊案 歹徒疑租2車逃逸後縱火滅證

2019-05-18 22:26中央社 台中18日電

台中市一家茶館今天傳出槍擊案，造成1死2傷，警方在台中找到一輛疑似作案車輛，又在苗栗縣找到另輛租賃車，都是由陳姓男子所承租，但都已遭縱火滅證，現正擴大緝凶。

台中市政府警察局清水分局會同市刑大鑑識人員清查現場發現，嫌犯留有內有5發子彈的彈匣及射擊過子彈彈殼26顆。下午擴大調閱監視影像，在沙鹿區一所高中旁草叢，尋獲疑似作案用的租賃轎車，但車輛內已遭焚毀，讓證據採樣困難重重，但查出轎車是由26歲陳姓男子承租。

下午1時多，苗栗縣消防局獲報，後龍鎮一輛租賃轎車起火，撲滅火勢後卻找不到駕駛，警消懷疑是蓄意縱火。經查詢車輛租賃資料發現，與台中茶館槍擊案尋獲的轎車承租人是同一人。

警方初步研判歹徒事先承租兩輛轎車，其中一輛先停放在沙鹿區的高中旁，乘坐另一輛到案發現場行凶，逃逸後到高中旁草叢棄置放火滅證，再搭乘另一輛逃到苗栗縣再次放火燒車，由其他車輛接駁逃逸，警方正追查租車陳姓男子身分，以及被害人交友關係。

29歲史姓男子今天中午與友人相約在台中市沙鹿區一家茶館碰面，經調閱監視器疑有4名歹徒先在茶館內埋伏，見史男現身後，其中2人先到店外車上等候接應，另外2人到車上取出1長1短槍枝，接著在店外持槍掃射，再進入店內對史男開數槍後，奪門而出搭上接應轎車逃逸。

史男身中多槍，到院前心肺功能停止（OHCA），一對夫妻在茶館內用餐遭流彈波及，婦人肩部中彈、男子額頭擦傷，3人都被送往沙鹿光田醫院救治。

史男送醫後傷重不治，受流彈波及的夫妻，其中44歲李姓男子身體左側多處擦傷、左側大腿取出子彈碎片，40歲韋姓女子右肩有彈孔，兩人意識清楚、暫無生命危險。

苗栗縣台中市槍擊

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