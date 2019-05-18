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曾參與海軍蒐集資料 海釣船蘭嶼走私安毒

2019-05-18 19:11中央社 台東縣18日電

平時停靠在台東蘭嶼開元港載運潛水客的「藍悅號」海釣船，這個月9日深夜在蘭嶼外海被...
平時停靠在台東蘭嶼開元港載運潛水客的「藍悅號」海釣船，這個月9日深夜在蘭嶼外海被海巡署台東查緝隊查獲載運毒品，連夜將人船押回台東富岡漁港偵辦。記者尤聰光／攝影
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台東檢、警、海巡單位近日陸續破獲毒品走私案，1艘曾受雇海軍擔任海文資料蒐集的海釣船，於蘭嶼海域走私毒品，再由漁船轉送到北部，目前查獲安非他命等上千公斤毒品。

台東地檢署本月9日深夜指揮海巡署台東查緝隊、台東縣警察局人員，在蘭嶼外海攔截「藍悅號」海釣船，在船上取出899公斤安非他命，鄭姓船長已收押。

接著10日再指揮專案小組在富岡港攔截1艘宜蘭籍漁船，在船上取出超過400公斤的安非他命和K他命。

專案小組深入調查，發現這走私集團龐大，恐有公務員涉案，於是擴大偵辦，追查毒品的上游和供應鏈。

涉案的「藍悅號」海釣船，曾於民國106間受雇海軍大氣海洋局在蘭嶼外海從事水深等相關資料蒐集，竟也參與毒品案讓專案小組相當訝異。

由於「藍悅號」海釣船在蘭嶼租屋載客海釣已有很長一段時間，蘭嶼島上居民早已感覺不對勁。當地民眾說：「竟然利用純樸的蘭嶼當走私毒品中繼站，實在很氣憤！」

蘭嶼籍議員黃碧妹昨天在台東縣議會中指出，在蘭嶼查獲800多公斤毒品走私案，使蘭嶼蒙上毒品走私中繼站之汙名。嚴重打擊蘭嶼觀光好名聲，港口安檢等有漏洞，相關單位應合力防堵解決。

台東地檢署主任檢察官連思藩今天表示，目前案子還在往上溯源，沒辦法多做說明，屆時案子告一段落，將統一對外公布相關偵辦結果。

蘭嶼毒品走私

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