飛車搶奪金項鍊 大數據分析天眼鎖定落網

2019-05-18 17:06 中央社 新北18日電



搶匪林姓男子得手後四處找當鋪欲典當脫手換現，今天凌晨被板橋偵查隊長林子翔半路遇見，將機車連人帶車撞倒，用擒拿術場壓制在地，並起出遭搶的金項鍊。記者王長鼎／翻攝 分享 facebook 新北市板橋區廣權路17日晚間發生飛車搶奪，婦女遭扯斷脖子上金鍊子。歹徒逃逸後，警方利用大數據分析鎖定行蹤與出沒地點，今天凌晨在信義路逮捕林姓嫌疑人，依搶奪罪嫌移送。

新北市板橋警分局今天下午表示，17日深夜10時30分在板橋廣權路發生飛車搶奪案。27歲越南籍陳氏女子獨自購物時，遭搶匪佯裝問路，隨後被扯斷頸部金項鍊後，歹徒騎車逃逸。

警方說，案發後警察分局組成專案小組，利用E化治安監視系統及情資大數據分析，鎖定歹徒行經路線，今天凌晨0時50分許，埋伏刑警在板橋區信義路發現搶匪蹤跡，尾隨員警趁機撞倒搶匪機車後壓制。

警方說，大數據分析是利用行車軌跡辨識，分析搶匪犯案前後行車路線，甚至可分析數星期前後的車輛行經路線，可知道嫌疑人到底都出現在何處，藉此縮小範圍並透過監視器鎖定出沒地區，順利破案。

支援警力隨後趕抵逮捕被壓制的林嫌，搜獲贓物金項鍊物歸原主，不到兩小時順利偵破搶案。被害越南籍女子感謝警察辦案效率。

警方初步調查，林姓男子因缺錢動起歪腦筋，昨晚在板橋廣權街隨機物色目標，騎機車到越南女子前面，佯裝問路，陳女一時驚嚇沒回答對方，沒想到騎士往前騎後大迴轉，直接伸手大膽扯斷越南女子頸部的金項鍊後騎車逃逸。

板橋警分局信義派出所員警立刻啟動攔截圍捕，但搶匪早就逃逸。板橋警方依據監視器追蹤，發現搶匪跑到板橋某當舖打算典當，但老闆驚覺有異不願意收受。

員警查出搶匪住處，今天凌晨0時50分左右，埋伏人員發現搶匪，一路尾隨到信義路予以逮捕。在他包包內搜出被搶的金項鍊，依搶奪罪嫌移送。