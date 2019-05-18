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台中二匪行刑式開26槍奪一命 警：拿制式槍支機率大

2019-05-18 16:14聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市沙鹿區中山路一間茶館今天上午11點左右，傳出兩名歹徒各持一把長、短槍進入店內，並對當時在店內的史姓男子掃射，並波及當時在店內消費的一對夫妻，歹徒連開26槍後，開車逃逸，現場遺漏大量彈殼；警方表示，因無法從現場遺留的彈殼是制式或改造，來判斷槍支是改造或制式，但研判，歹徒行凶的目的明確，就是要奪命，持制式槍支的機會大，不過還是要等到查獲作案槍支才能確定。

台中警官分析，因刑法持有改造與制式槍支的刑責不同，持有改造槍支，為3年以上，但制式是5年以上，一般歹徒為了傍身，通常會持有改造槍支，或是拿制式槍支，將槍管變造為改造的，以規避刑責。

警官指出，但若持槍的目的就是為了殺人，那就另當別論，因為綜合來說，制式的槍支一定會比改造的槍支，具有穩定度、準確性、殺傷力也比較高。

警官表示，歹徒持槍就是要開槍、就是要致人於死地的話，歹徒就會選擇持有制式的槍支，因為犯下殺人案，刑責是10年以上，最高可處死刑，比起持有改造或制式的差別就不大，從這個角度研判，此次沙鹿區作案的兩名歹徒，持制式槍支的可能性較高。

警官指出，另外雖然現在有遺留大量彈殼，但從鑑識的角度，是無法從彈殼是制式或改造，來判斷擊發的槍支是改造或制式，還是得等到查獲作案槍支，才能釐清。

台中市沙鹿區中山路一家茶館今天上午傳出槍擊案，兩歹徒持一長、一短槍連開26槍，奪...
台中市沙鹿區中山路一家茶館今天上午傳出槍擊案，兩歹徒持一長、一短槍連開26槍，奪走一條人命，目前作案歹徒仍在逃。記者游振昇／攝影
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