影／台中槍擊1死2傷 2歹徒持2槍行刑式殺人

2019-05-18 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市沙鹿區今天發生槍擊命案， 兩名歹徒拿一長一短的槍進入餐廳後，對著死者史姓男子，以行刑式的方式朝他開槍，死者頭部胸部多處中槍，餐廳那邊有一對夫妻也受波及受傷。

台中市清水分局偵查隊長林明瑤說，今天中午接獲報案，沙鹿區中山路餐廳有槍擊案， 被行刑式開槍的30歲史姓男子送醫急救後不治，餐廳另有一對夫妻在用餐受流彈波及也受傷。