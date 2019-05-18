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旅行業者爆料：遠航停飛航線下周擴大到日、韓

影／台中槍擊1死2傷 2歹徒持2槍行刑式殺人

2019-05-18 14:16聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市沙鹿區今天發生槍擊命案， 兩名歹徒拿一長一短的槍進入餐廳後，對著死者史姓男子，以行刑式的方式朝他開槍，死者頭部胸部多處中槍，餐廳那邊有一對夫妻也受波及受傷。

台中市清水分局偵查隊長林明瑤說，今天中午接獲報案，沙鹿區中山路餐廳有槍擊案， 被行刑式開槍的30歲史姓男子送醫急救後不治，餐廳另有一對夫妻在用餐受流彈波及也受傷。

警方表示， 兩名歹徒拿一長一短槍進入餐廳的時候，先對大門口掃射，再對著死者史姓男子追殺，他頭胸等多處中槍，兩名男行凶後逃逸，警方正調閱監視器畫面追查身分。

台中市沙鹿區發生槍擊命案。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區發生槍擊命案。記者游振昇／攝影
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台中市沙鹿區發生槍擊命案。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區發生槍擊命案。記者游振昇／攝影
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槍擊台中市

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