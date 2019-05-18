清水槍擊案一對夫妻受波及另一男子中槍死亡

2019-05-18 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市清水區今天發生槍擊案，一名男子中槍，搶救後死亡，另有一對夫妻吃飯受波及都受傷。

警方正調查槍擊原因，死者年約20多歲， 近1時搶救無效。受波及的44歲李男遭碎玻璃刺傷左側，意識清楚，以及40歲韋女在窗戶邊吃飯，子彈從右後肩進，右前肩出，意識清楚，治療後穩定。