台中清水一男一女中槍 送醫急救中

2019-05-18 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市清水區中山路今天中午發生槍擊案，一男一女中槍，送醫急救，男子命危，警方已到場封鎖現場，調查二人身分和被開槍原因。