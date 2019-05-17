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台南16分局走透透 警長要打造優質宗廟文化

2019-05-17 23:06聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市府推動「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署活動，自5月起，市警局16個分局輪流召開「分區眾神會議」，今晚在第一分局與東區46間宮廟代表見面，警察局長黃宗仁說，台南不但是眾神之都、還要是好神之都，不僅擁有全台歷史最悠久、最豐富多元的傳統宮廟與民俗信仰活動，還要打造最優質、最有品牌的宮廟文化

這場行動公約簽署來到第5站，林聖宮主委劉文景說，宮廟本來就是在地居民的心靈慰藉、信仰寄託中心，宮廟活動的初衷，本就是安境撫民、保佑在地居民身體健康、平安幸福！

太保宮爐主李國楨表示，他本身從事旅行社，長年帶國外團體來台灣參觀廟會活動，努力想把台灣廟會活動推展到國外，結果最近一次媽祖繞境的活動，讓外國旅客在中部地區看到打群架的現場，讓他覺得這些年的努力都白費了！

他表示，現在市府推動「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署活動，讓他再次有信心，帶國外旅遊團來台南參觀廟會活動，讓國外友人看到台南優質廟會的真、善、美！

局長黃宗仁為了分區眾神會議，親率副局長許世旻、警政監黃光榮、刑大大隊長林宏昇等人，自5月起巡迴參加16分局「分區眾神會議」，與各宮廟宣示高「自主管理、低環保公害、零聚眾鬥毆、交通真順暢、警民共協力、社會好期待」，期待宮廟自律，共同守護台南市優質宮廟文化。

台南市府推動「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署活動，各宮廟代表踴躍參與。記者邵心...
台南市府推動「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署活動，各宮廟代表踴躍參與。記者邵心杰／翻攝
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自5月起，台南市警局16個分局輪流召開「分區眾神會議」，今晚在第一分局與東區46...
自5月起，台南市警局16個分局輪流召開「分區眾神會議」，今晚在第一分局與東區46間宮廟代表見面。記者邵心杰／翻攝
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宮廟文化信仰警察

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