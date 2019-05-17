影／反毒英雄聯盟 黑人扮臥底刑警領警犬帥氣現身校園

2019-05-17 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



搭上英雄聯盟熱潮，警政署邀請藝人夏于喬、陳建州（黑人）及館長陳之漢等人演出公益反毒微電影「真愛你我，歲歲平安」，成立「反毒英雄聯盟」，今天下午邀請劇中飾演臥底警察的黑人身著新式警制服，領警犬帥氣進入校園，黑人除擔任反毒大使，更向學童宣導「向毒品說不」的決心。

台中市警局局長楊源明帶領台中市警局警犬隊五5隻警犬帥氣進場，松竹國小學生齊坐兩排、熱烈歡迎。

楊源明表示，近年來新興毒品常混合多種不同類型毒品，造成化學結構式的改變，藉機躲避法令規範，偽裝成咖啡包、奶茶、梅片等，嚴重危害青少年身心健康，強調「防治毒品，從小做起」。

此次活動反毒大使、爺爺是警察的黑人陳建州說，身為警眷、2個孩子的父親，又是有影響力的公眾人物，站出來挺警察是必須要做的，台中場是第三場活動，他希望未來能全省走透透，向辛苦的警消加油打氣，他以行動支持。

黑人也提到，警察在第一線服務，風吹雨打太陽曬，民眾在家吹冷氣，部分民眾又上網酸，他希望民眾多給警消鼓勵，成為警消最有力的後盾。

內政部警政署推出的「真愛你我，歲歲平安」微電影，劇情描述在毒蟲家庭長大受迫害的女童，意外被夏于喬飾演的緝毒女警搭救，毒蟲母親因吸毒過量，在除夕夜送醫不治，便帶女童返家吃團圓飯的夏于喬，並給她一個「歲歲平安」紅包，「館長」陳之漢則扮演的女警哥哥，負責反毒開導，透過感人劇情手法，傳達毒品危害的嚴重性。

現場五隻警犬示範搜查毒品絕技，從3名國小學生拉的行李箱中找出毒品，並在人群中尋獲黑人位置，引起現場學生如雷掌聲。

警察局現場擺攤新興毒品攤位，教導學生辨識喬裝成巧克力、郵票、毒咖啡包的毒品，小六的鄭瑀涵看了相當訝異，沒想平日愛吃的巧克力和果凍也會成為販毒集團加工販毒的商品。