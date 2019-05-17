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台灣同婚合法化亞洲第一 外媒如此解讀

獨／64歲葉佳修驚傳罹患肺癌！「左上肺葉全切除」

影／高雄包裹爆炸案 涉案男說出自製炸彈

2019-05-17 15:26聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄包裹爆炸案警方專案小組今天詢問涉案的戴姓男子，警方懷疑他到高雄後在汽車旅館自組炸彈包裹，戴說出以鞭炮的黑色火藥塞瓶，安裝簡易開關，製成炸彈包裹。今天下午警方將他依殺人未遂等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

戴姓男子稱自己高職就是學工，才懂得以火藥製造炸彈，沒想到威力這麼強。

住新北市汐止區的戴姓男子（62歲）5月14日南下高雄，由家裡家屏東經營牛肉麵店的鍾姓女子（42歲）開車在高鐵左營站接他，投宿高雄市三民區某汽車旅館，房間是以鍾女的名字承租，當天晚間10點多，鍾女開車載他到高雄市鼓山區民康街，戴姓男子涉嫌將炸彈包裹，放到馮姓男子（53歲）經營的建築設計公司門口，便回汽車旅館，直到隔天15日設計公司李姓女員工上班時，將包裹拿進公司，中午馮拆包裹發生爆炸送醫，下午鍾女才開車載戴到高鐵左營站搭車北上。

由於鍾女15日被捕後，曾說出與馮姓負責人有上千萬元債務糾紛，她載戴去放包裹，但以為包裹是「惡作劇的東西」，不知道包裹裡面是炸彈。鍾女稱不知道戴的真實姓名，只知道綽號，後來警方根據2人的通訊資料，查出戴的真實姓名和住處，連夜趕上新北市汐止區，拘捕戴到案。

戴姓男子昨天經警方專案小組偵訊，對警方所問的問題都稱不知道，警方因他不接受夜間偵訊，到拘留所一夜後，今天上午警方續問他，他承認案到高雄與鍾女碰面，自製炸彈。

戴姓男子（中）今天下午由警方押解高雄地檢署。記者林保光／攝影
戴姓男子（中）今天下午由警方押解高雄地檢署。記者林保光／攝影
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炸彈汽車旅館

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