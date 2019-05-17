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影／歸仁雙屍命案再審 謝志宏：警訊被打遭不當詢問

2019-05-17 15:05聯合報 記者邵心杰╱即時報導

謝志宏被控涉及19年前台南歸仁雙屍命案遭判死刑確定，今年3月獲准再審，今天開庭，律師及謝志宏主張2000年6月及7月兩份自白筆錄遭不當詢問，謝志宏表示，警訊時遭言詞恐嚇且被打，當時很害怕，所以陳述內容是照警方交待來講。經檢辯討論後達共識，台南高分院法官裁決排除這兩份自白證據。

歸仁警分局表示，此案攸關兩條人命，是社會矚目案件，在外界關注下，相信員警不太可能動手；19年前，偵辦此案員警不是退休，就是調任了。

謝志宏事後接受媒體訪問時表示，當時警訊時，一人做筆錄，另人則坐在一旁，一旦回答對方不滿意，後面就有出腳踹人。他說，這那種情境或壓力下，很害怕，他擔心進去之後，不知有無機會再出來，只好認了。

他表示，最初的筆錄並未在卷證內；隔天凌晨2時至6時，做第一份筆錄時，即有三組人馬輪番上陣，馬拉松詢問，當時有很多人動手；第二次被借提出來，警方在車上提及另嫌郭俊偉測謊及兩被害人如何被殺，才吻合現場情狀等等，最後陳述內容是照警方交待來講。

謝表示，直到律師見面時，他曾跟律師提過被打這件事，然而，他被借提出來時，曾被員警團團圍住，甚至被呼巴掌，在場檢警認不是打人而是嬉鬧。他說，當時情形有沒有動手，在場員警很清楚，警方辦案講求證據，當時有沒有動手，也請員警不要昧著良心、敢做敢當。

謝志宏被控涉及19年前台南歸仁雙屍命案遭判死刑確定，今年3月獲准再審，今天開庭，...
謝志宏被控涉及19年前台南歸仁雙屍命案遭判死刑確定，今年3月獲准再審，今天開庭，律師團對案件審理有信心。記者邵心杰／攝影
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謝志宏表示，警訊時遭言詞恐嚇且被打，當時很害怕，所以陳述內容是照警方交待來講。記...
謝志宏表示，警訊時遭言詞恐嚇且被打，當時很害怕，所以陳述內容是照警方交待來講。記者邵心杰／攝影
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