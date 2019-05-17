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包裹炸彈案 逮涉案情侶

2019-05-17 00:18聯合報 記者林保光邱奕能賴郁薇／高雄報導

戴姓男子涉嫌放炸彈包裹，被警方循線逮獲。 記者林保光／翻攝
戴姓男子涉嫌放炸彈包裹，被警方循線逮獲。 記者林保光／翻攝
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高雄市警方偵辦包裹炸彈案，不到廿四小時在屏東、新北查獲涉案的情侶檔鍾姓女子及戴姓男子；鍾女供稱被害人欠她一千多萬元，戴在汽車旅館以一堆破銅爛鐵製成炸彈。檢方聲押鍾女獲准，漏夜偵訊戴。

高雄市鼓山區民康街一家建築設計公司負責人馮姓男子（五十三歲），前天中午打開偽裝成包裹的炸彈時引爆，全身皮膚百分之六十深度燒傷，目前在加護病房觀察治療，性命垂危。

警方調閱路口監視畫面，發現住屏東縣鍾姓女子（四十二歲），本月十四日晚上九點多駕車載一名男子到附近，由男子在公司門口放炸彈包裹。警方前晚趕到屏東市拘捕鍾女，深入盤問後，她承認駕車載男友戴姓男子（六十二歲）作案。

鍾女供稱，她與馮姓被害人是舊識，對方於二○一三年至二○一六年間陸續向她借了一千多萬元，雙方有債務糾紛，但否認因債務糾紛而唆使戴放包裹炸彈報復。

戴姓男子涉嫌拿炸彈包裹放到建築設計公司。 記者林保光／翻攝
戴姓男子涉嫌拿炸彈包裹放到建築設計公司。 記者林保光／翻攝
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鍾女說，包裹是戴準備的「惡作劇」物品，不知道是炸彈。案發前，戴南下高雄市三民區投宿汽車旅館，拿一堆破銅爛鐵製作成包裹，戴放置包裹後就搭高鐵返回台北。

警方循線查出戴住在新北市汐止區，昨天凌晨趕到當地埋伏，上午九點逮人。警方在他住處找到作案時穿的鞋子，從雜物箱搜出一百萬元現金，懷疑是作案的報酬，但戴否認涉案，堅稱錢是他自己的。

警方昨天下午將戴押回高雄市偵辦，面對警方詢問相關案情和監視畫面都答稱「不知道」。至昨晚截稿為止，檢警依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌偵辦中。昨天中午先被警方移送的鍾女，遭檢方以涉犯殺人未遂重罪、有逃亡串證之虞聲押獲准。

炸彈殺人情侶

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