高雄包裹炸彈案女嫌涉重嫌 法院裁定羈押禁見

2019-05-16 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市鼓山昨發生包裹炸彈案，鍾姓、戴姓嫌犯分別在新北市、屏東市落網，但兩嫌均互相推託稱「不知情」。經警方初步釐清，鍾嫌與受重傷的馮男有1000多萬元債務糾紛，高雄地檢署訊後認定鍾嫌涉嫌殺人未遂等罪嫌，涉案情節重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

據悉，42歲鍾女自稱與戴男是男女朋友，與被炸傷的馮男關係一般。警方調查，馮男2013年至2016年間，陸續向鍾女借款1000多萬元，兩人之間有債務糾紛。

據警方初步釐清，戴男14日南下高雄，由鐘女開自家白色轎車載他到鼓山區農16地區。隨後，戴男拿著一盒包裹下車，步行前往馮男設計公司，途中還戴上安全帽，之後將爆裂物放在馮男公司門口，鐘女再載著戴男到高鐵左營站搭車北上。

然而，鐘女、戴男卻雙雙推託「不知情」。戴男初步全盤否認，推稱是鐘女找他去放包裹，不清楚包裹內容物。鐘女也稱不知情，還曾反問戴男，包裹裡是什麼，戴稱是「惡作劇」的東西，只要讓馮男拆開後嚇一跳。