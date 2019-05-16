疑金錢糾紛 女供稱用包裹炸彈教訓前男友

2019-05-16 19:43 中央社 高雄16日電



高雄市設計公司的包裹爆炸案，警方逮捕一男一女犯嫌。檢察官今天複訊後表示，女嫌供稱被炸傷的馮男是前男友，欠千萬元不還，她憤而與男友戴男共謀用炸彈包裹教訓對方。鍾女已經法院裁定羈押禁見。

高雄警方在包裹炸彈案發後成立專案小組偵辦，昨晚先在屏東逮捕鍾姓女嫌，今天上午又在新北市汐止區逮捕戴男，隨後將他押回高雄偵辦。

鍾女昨晚在屏東縣落網後，經警方漏夜偵訊今天上午移送高雄地檢署複訊。

檢察官偵訊鍾女後表示，鍾女供稱她借給前男友馮姓被害人新台幣1000萬元，但馮男欠錢不還，她憤而與後來結識的男友戴男共謀用炸彈包裹教訓對方，涉及殺人未遂犯嫌重大。鍾女已經法院裁定羈押禁見。

至於另一涉案的戴男，警方表示，戴男在高雄開公司，案發後逃回新北市汐止區住處，上午出門準備買早餐時，被埋伏在外的員警一擁而上逮捕。

戴男供稱是看網路影片DIY製作包裹炸彈，把炸藥藏在蛋塔盒裡，內藏電子引爆系統，一開就會爆炸。警方也從設計公司監視器過濾出戴男放置包裹的影像。

鼓山警分局指出，戴男被押回高雄偵訊頗不配合，供詞避重就輕，警方將進一步突破心防。而戴男的鄰居則說，戴男孝順，待人溫和有禮貌，難以想像會是炸彈客。

鼓山警分局指出，14日晚上由鍾女開車載戴男前往馮男公司，戴男下車將註明要寄給馮姓被害人的包裹放置在公司門前後就離去。隔天上午，公司會計人員上班將包裹拿進辦公室，馮姓被害人中午獨自在公司內拆包裹時引爆被炸成重傷，送醫至今仍未脫離險境。