板橋勇警連開13槍逮毒販 警局長頒發破案咖

2019-05-16 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市板橋警分局偵查隊與新竹海巡查緝隊日前南下緝毒，遭毒販駕車衝撞，員警與海巡奮勇連開13槍抓人，最後將毒販座車逼到鄉下三合院內，動彈不得，當場逮捕一名毒蟲，也搜出丟包的半公斤安毒，新北市警局長陳檡文今天前往板橋警分局偵查隊頒發破案咖，慰勉查緝毒品有功人員。

陳檡文表示，刑警查緝槍毒有相當程度的風險，也要求所屬員警注意執勤安全，也對緝獲槍毒更要深入溯源，追查幕後集團，才能徹底淨化治安，提升民眾滿意。

板橋警方與海巡署新竹查緝隊根據安居緝毒專案線報，鎖定一個販毒集團長期在中南部販毒牟利，上周五上午7時許，專案小組人員發現毒販座車出現，沿路尾隨跟監，從台中市區跟到彰化郊區，員警見毒販座車停等紅燈，立刻上前包抄，海巡查緝隊偵防車擋在前方，不料毒販竟倒車前後衝撞警方偵防車，板橋員警也掏槍對空及對準輪胎射擊，一共開了13槍。