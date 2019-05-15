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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

士林夜市置物櫃藏改造槍改槍彈 男子遭判3年徒刑

2019-05-15 17:37聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

自稱天道盟北山會成員曾姓男子，去年把陳姓友人抵債的改造手槍、子彈，藏匿在士林夜市地下美食街投幣式置物櫃，北市市場管理處進行置物櫃更換作業，發現2個置物櫃藏有槍彈，檢警循線逮到曾男，士林地方法院今依照非法寄藏具殺傷力槍枝罪，判處有期徒刑3年，併科罰金5萬元。

曾姓男子供稱，去年2月向經營刺青店的朋友陳姓男子討債3萬多元，但陳無力償還，便交付改造手槍1枝、改造子彈10顆、制式子彈4顆，作為擔保，保管槍彈後，同日把槍彈藏在士林夜市地下美食街76、135號置物櫃，同年3月陳因故死亡。

去年6月28日，北市市場管理處清查置物櫃，發現槍彈報警，警方調閱監視器照片、鑑定指紋，循線查到曾男，且槍枝送鑑定認具有殺傷力。曾供稱，陳建議我把槍但放在置物櫃，「一格塞不下才分兩格放」，陳死後沒去拿槍，「不知如何處理」，交給警察怕多一條持有罪名。

合議庭認為，曾男主觀知悉槍枝具有殺傷力，非玩具槍或道具槍，因此才會同意陳以槍彈抵3萬元債務，且受託代為寄藏，陳死後，未向警方報繳，對社會治案有潛在危害，犯非法寄藏具殺傷力槍枝罪，依法判處有期徒刑3年，併科罰金5萬元，可易服勞役50天。全案可上訴。

士林夜市的置物櫃被人發現改造槍枝。記者蕭雅娟／翻攝
士林夜市的置物櫃被人發現改造槍枝。記者蕭雅娟／翻攝
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士林夜市投幣式置物櫃發現子彈。記者蕭雅娟／翻攝
士林夜市投幣式置物櫃發現子彈。記者蕭雅娟／翻攝
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士林夜市地下美食街2個投幣式置物櫃發現槍彈。記者蕭雅娟／翻攝
士林夜市地下美食街2個投幣式置物櫃發現槍彈。記者蕭雅娟／翻攝
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槍枝北市

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