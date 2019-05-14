被彈劾的檢察官說得罪某陣營 中檢發起全國檢察官連署

2019-05-14 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中地檢署檢察官陳隆翔在彰檢任內，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，昨遭監委彈劾，指認事用法有重大違誤，嚴重違反辦案程序，陳隆翔強調「這是用法律詞彙包裝的政治性案件，為的就是重啟偵查，讓段宜康委員得以解套」，中檢已發起全國檢察官「捍衛司法尊嚴」連署，強調今天不發聲，下一個被彈劾的就是你。

被彈劾的檢察官陳隆翔指出，本案是由監委高涌誠、蔡崇義承辦，2人受執政黨提名，本有一定政治色彩，以接受執政黨籍立委段宜康陳情為由，立案調查本件政治性案件，貴為準司法機關美名的監察院竟有如此粗糙的分案過程，令人遺憾。

再者，本案調查期間，高涌誠委員自陳「本件調查案就是段宜康委員所提出，必須給他交代」等語，且恫以「為了使曲棍球案能翻案重啟調查，我們想了很多方式，只好以承辦檢察官違法失職為由進行彈劾」。

另，調查期間，蔡崇義委員也大剌剌自陳其沒有閱覽曲棍球案卷證，即自豪其憑藉30年法官的經驗，看該案緩起訴處分書就知道問題，然實際上卻以明顯錯誤的法律見解批判陳隆翔，甚至陳隆翔陳述法律意見時，加以譏笑，顯見兩人執行執務顯然有偏頗之處，為的就是使曲棍球案重啟調查，讓段宜康解套。

陳隆翔遭彈劾後，台中地檢署檢察官林俊杰發起「捍衛司法尊嚴大連署」活動，「今天不發聲，下一個被彈劾的可能就是你」，嚴厲譴責監察院假調查之名，行干涉司法獨立之實，呼籲國內檢察官共同以實際行動連署反制監察院濫權，還諸司法獨立空間，免受惡意政治勢力壓迫。