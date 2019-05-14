政大高材生從警 3年記功40次獲選全國模範警察

2019-05-14 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



優秀警員認真辦案，榮獲全國模範警察肯定！桃園市大溪警分局南雅派出所員警林禮群，大學畢業後在學長推薦下，決定報考特考從警，不僅運用大學所學專業技能，協助科技辦案，順利將不法人士繩之以法，此外也主動帶領資淺同事協助辦案，優秀表現獲得108年第55屆全國模範警察，將至內政部警政署接受表揚。

林禮群過去畢業於政治大學資訊科學系，大學畢業後即返回家中傳產公司幫忙，但近年因經濟不景氣，公司在大環境下最後負債倒閉。期間，林禮群在擔任消防替代役時，累積不少服務民眾經驗，也對服務民眾產生熱忱，退伍後在學長推薦下報考99年四等特考，不僅可以為民服務，也能有穩定薪水分擔家計，他也如願考上，101年畢業後分派至南雅派出所服務至今。

林禮群表示，在還沒有接觸警察工作前，其實對警察並不是相當了解，從警後才知道「人民褓母」的含意，才知道警察的辛苦與危險，不但工作時間日以繼夜，且工作內容無所不包，真的是大小繁瑣的事情都會遇到，民眾的一句「拜託」會燃起我們的正義感，民眾的一句「謝謝」會支持我們繼續實現正義，箇中的甘苦非外人所能體會。

同事表示，林對案件查處非常積極，尤其他自資訊系出腎，對影像比對非常專精，經常透過影像比對將歹徒繩之以法。林禮群自己非常有印象的案件，過去一件盜伐珍貴林木案，犯罪組織利用毒品控制搬運工，讓為了毒品的一群人鋌而走險搬運盜伐之珍貴林木，經過佈線及監控，一舉查獲10餘名山老鼠。

南雅派出所所長郝晉汾表示，林個性務實也比較雞婆，與同事相處間非常融洽，經常能主動幫忙同事，所內有剛畢業的學弟也都能指導所學，遇到事情不分大小，只要是分內的事情，就盡自己最大的努力去完成，服務期間表現優異、績效卓越，近3年獲記功40餘次、嘉獎800餘次，能獲選今年度全國模範警察非常難得，也實屬名歸。