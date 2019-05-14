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O型父疑怎生出B型女兒 母系家族9人血樣揭罕見真相

政大高材生從警 3年記功40次獲選全國模範警察

2019-05-14 18:18聯合報 記者許政榆╱即時報導

優秀警員認真辦案，榮獲全國模範警察肯定！桃園市大溪警分局南雅派出所員警林禮群，大學畢業後在學長推薦下，決定報考特考從警，不僅運用大學所學專業技能，協助科技辦案，順利將不法人士繩之以法，此外也主動帶領資淺同事協助辦案，優秀表現獲得108年第55屆全國模範警察，將至內政部警政署接受表揚。

林禮群過去畢業於政治大學資訊科學系，大學畢業後即返回家中傳產公司幫忙，但近年因經濟不景氣，公司在大環境下最後負債倒閉。期間，林禮群在擔任消防替代役時，累積不少服務民眾經驗，也對服務民眾產生熱忱，退伍後在學長推薦下報考99年四等特考，不僅可以為民服務，也能有穩定薪水分擔家計，他也如願考上，101年畢業後分派至南雅派出所服務至今。

林禮群表示，在還沒有接觸警察工作前，其實對警察並不是相當了解，從警後才知道「人民褓母」的含意，才知道警察的辛苦與危險，不但工作時間日以繼夜，且工作內容無所不包，真的是大小繁瑣的事情都會遇到，民眾的一句「拜託」會燃起我們的正義感，民眾的一句「謝謝」會支持我們繼續實現正義，箇中的甘苦非外人所能體會。

同事表示，林對案件查處非常積極，尤其他自資訊系出腎，對影像比對非常專精，經常透過影像比對將歹徒繩之以法。林禮群自己非常有印象的案件，過去一件盜伐珍貴林木案，犯罪組織利用毒品控制搬運工，讓為了毒品的一群人鋌而走險搬運盜伐之珍貴林木，經過佈線及監控，一舉查獲10餘名山老鼠。

南雅派出所所長郝晉汾表示，林個性務實也比較雞婆，與同事相處間非常融洽，經常能主動幫忙同事，所內有剛畢業的學弟也都能指導所學，遇到事情不分大小，只要是分內的事情，就盡自己最大的努力去完成，服務期間表現優異、績效卓越，近3年獲記功40餘次、嘉獎800餘次，能獲選今年度全國模範警察非常難得，也實屬名歸。

林表示，未來希望能陞職巡佐，繼續將所學傳授給學弟們，也希望民眾對警察能多一份支持與鼓勵，讓警察的付出及努力更有動力。

桃園市大溪警分局南雅派出所員警林禮群畢業於政治大學資訊科學系，因當兵期間對服務民...
桃園市大溪警分局南雅派出所員警林禮群畢業於政治大學資訊科學系，因當兵期間對服務民眾產生熱忱，決定報考警察，不僅運用大學所學專業技能，也主動帶領資淺同事辦案，優秀表現獲得108年第55屆全國模範警察。圖／警方提供
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桃園市大溪警分局南雅派出所員警林禮群畢業於政治大學資訊科學系，因當兵期間對服務民...
桃園市大溪警分局南雅派出所員警林禮群畢業於政治大學資訊科學系，因當兵期間對服務民眾產生熱忱，決定報考警察，不僅運用大學所學專業技能，也主動帶領資淺同事辦案，優秀表現獲得108年第55屆全國模範警察。圖／警方提供
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