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O型父疑怎生出B型女兒 母系家族9人血樣揭罕見真相

和媽媽牽手過馬路 5歲女童遭貨車撞命危

2019-05-14 17:49聯合報 記者趙容萱╱即時報導

今天下午4點多，台中市南屯區永春東路、黎明路發生5歲女童由媽媽牽著穿越路口時，遭貨車撞擊命危的車禍事件。中山附醫說明，女童到院後，經兩分鐘急救，恢復呼吸心跳。醫師經檢查發現，女童顱骨骨折，顱內出血嚴重，合併氣胸，昏迷指數3，目前無法開刀，送加護病房治療，尚未脫離險境。

台中市5歲女童由媽媽牽著穿越路口時，遭貨車撞擊，經送醫搶救，恢復呼吸心跳。圖為急...
台中市5歲女童由媽媽牽著穿越路口時，遭貨車撞擊，經送醫搶救，恢復呼吸心跳。圖為急診畫面。圖／本報資料畫面
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車禍骨折台中市

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