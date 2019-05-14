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毒犯躲夾娃娃店憑空消失 警在陰暗地下室抓到他

2019-05-14 16:45聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市新莊區日前1名通緝犯因為見到巡邏員警一時心虛，迅速走入夾娃娃機店假裝要夾娃娃，但他因為太緊張忘了將機車熄火，員警立刻察覺有異上前盤查，但走進店內才發現男子居然憑空消失，警員不死心直覺男子一定還躲藏在店內，發現他居然蜷縮在陰暗的地下室角落，詢後被解送新北地檢歸案。

黃姓男子（31歲）8日晚間11點在新莊區後港一路上騎機車閒晃，突然看見前方2名警員正在進行巡邏，想起自己前一個星期才因為竊盜案被通緝，心虛之下把機車停在1間夾娃娃機店前就迅速躲進店內。

新莊分局福營派出所警員立刻察覺有異，因為男子不僅神色慌張走入店內，他的機車還根本沒有熄火就隨意停在路旁，讓員警不懷疑都難，立刻上前要進行盤查，但沒想到員警走入店內卻發現，夾娃娃機店裡根本沒人，男子就像是憑空消失一般。

員警懷疑男子是刻意躲避警方盤查，而且一定還躲在店內，不死心立刻叫來另外2名警員支援，在店內到處翻找查看都沒發現，隨後發現店內有一道樓梯通往地下1樓，果然就在陰暗的地下室發現黃男蜷縮在角落。

經確認黃男為竊盜通緝犯，但隨即又在他身上發現二級毒品安非它命，因此立刻進行逮捕。黃男辯稱會遭通緝是因為忘記前往地檢署說明竊盜案，但警方則是依法將他依竊盜通緝及毒品罪嫌解送新北地檢。

通緝犯遇巡邏逃進夾娃娃機店地下室以為可以躲過一劫，但被機警員警迅速發現將他逮捕。...
通緝犯遇巡邏逃進夾娃娃機店地下室以為可以躲過一劫，但被機警員警迅速發現將他逮捕。記者巫鴻瑋／翻攝
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通緝犯遇巡邏逃進夾娃娃機店地下室以為可以躲過一劫，但被警員迅速逮捕。記者巫鴻瑋／...
通緝犯遇巡邏逃進夾娃娃機店地下室以為可以躲過一劫，但被警員迅速逮捕。記者巫鴻瑋／翻攝
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通緝犯遇巡邏逃進夾娃娃機店地下室以為可以躲過一劫，但被機警員警迅速逮捕。記者巫鴻...
通緝犯遇巡邏逃進夾娃娃機店地下室以為可以躲過一劫，但被機警員警迅速逮捕。記者巫鴻瑋／翻攝
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