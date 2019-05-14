女童因噴槍喪命 律師分析檢方過失致死起訴爸爸的理由

2019-05-14 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



高雄今年1月20日發生一起噴槍奪命疑案，3歲鄧姓女童疑遭灌入空氣至體內奪命，橋頭地檢署今偵結，指出無積極證據證明鄺父將噴槍放入女童嘴部，依過失致死罪嫌起訴鄺父。律師林智群說，檢察官之所以認定構成過失犯罪，主要是未必故意有一個要件，就是即使發生了小孩死亡結果，也不違反大人（爸爸）的本意，應該是以大人主觀上有沒有傷害小孩意思來判斷。

林智群在臉書發文說，噴槍對兒童而言，是危險物品，把危險物品拿給小孩，然後小孩自己把玩、出事了，到底算是「未必故意」還是「有認識的過失」呢？

他解釋，未必故意的定義為「對於構成犯罪之事實,預見其發生而其發生並不違背其本意者」，比如：在人來人往處試射槍枝，明知可能會擊斃來往行人，但試射者認為如果有人被打中而死算他倒楣，仍然試射，而擊斃某人，則以故意論，以殺人罪論處。

至於有認識之過失，林智群說是「對於構成犯罪之事實,雖預見其發生而確信其不發生者」。他舉例，在深山試射槍枝，如果子彈擊中人，其人必死，但試射槍枝者認為深山中不可能有人，仍然試射，此時某人經過遭擊斃，則試射者將以過失致死罪論處。

林智群說，兩者對於結果的發生，其實都有預見，差別在於，犯罪結果的發生，有無違背行為人的本意。本案檢察官應是認為，大人跟小孩彼此間是父女，也沒有什麼利害衝突，爸爸沒有讓小孩死亡的犯罪動機。

至於爸爸主觀上有沒有傷害小孩的本意，林智群說，檢察官依照手邊證據，還是只能認定父親是過失犯罪，不是故意致小孩死亡。