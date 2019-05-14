警破北台最大複合型毒窟 新興毒品市價逾5百萬

2019-05-14 16:11 中央社 台北14日電



因毒品案遭通緝的張姓男子透過網路自學，購買製毒原料、機具於新北市三峽私設打錠製毒工廠，警方11日見時機成熟將他逮捕到案，起獲市價逾新台幣500萬元新興毒品。

刑事局今天舉行「破獲北台灣最大複合型毒品咖啡包、梅片分裝及打錠工廠案」記者會，偵查第三大隊第一隊隊長陳培德表示，2月初經大數據分析和接獲相關線報，指35歲張男疑涉在大台北地區大量販售毒品咖啡包及梅錠等新興毒品。

經警方專案小組日以繼夜埋伏蒐證發現，張男平日行事異常小心謹慎，調查發現他先前因涉毒品案而遭新北地檢署通緝中，日常除在藏匿處所活動外，還經常於深夜時段到新北市三峽區一處偏僻的透天房舍，初步研判該處可能為張男的製毒處所。

專案小組經數月跟監，近期發現張男有搬運物品的情形，便於時機成熟之際，於11日凌晨3時許在張男住處的地下室將他逮捕到案。

隨後轉至張男的製毒工廠起獲毒品咖啡包成品約2000包、一粒眠3980顆、未包裝梅片1879片、已包裝梅片5300片、未打錠成品粉末18公斤，以及打錠機、攪拌機、封口機和烘烤箱等一批機具的贓證物。

據了解，上述遭查獲新興毒品成品市價約500萬元。

根據警方調查了解，張男見製造新興毒品有利可圖，透過網路自學和購入製毒原料及機具，並以「笑臉」圖案梅片做為自有品牌，外包裝還印製卡通圖案以迎合年輕人喜好。

此外，打錠製毒工廠機具一應俱全，從調料、攪拌、乾燥、打錠，只需一人即可全程製作，且製造成本低廉，張男供稱尚未販售就被查獲，警方依法帶案偵辦後解送基隆地檢署，並持續溯源追查毒品原料來源。