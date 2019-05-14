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影／販毒判刑9年半仍不怕 逃亡又製上萬顆毒錠

2019-05-14 15:40聯合報 記者陳金松╱即時報導

35歲張姓男子販毒遭判刑9年6月，他逃亡遭通緝，仍繼續搞毒品老本行，在新北市三峽區一棟透天厝分裝、打錠3級毒品藥丸、藥片和毒咖啡包，被「業界」封稱北台灣最大分裝廠；刑事局跟監2個多月，11日逮捕張嫌，在工廠搜出1萬1千多顆的一粒眠、梅錠和約2000包毒品咖啡包。

張嫌逃亡期間和妻兒躲在桃園，他落網後承認加工製毒，但否認販賣；警方偵詢後先將他解送歸案入監執行，後續再借提擴大追查毒品流向和販毒網絡。

警方調查，張姓男子有涉販1、2、3級毒品前科，曾被新北警方查獲身上攜帶一塊海洛因磚，去年遭法院判刑9年6月定讞，他逃亡，被新北地檢發布通緝。

張逃亡期間仍搞毒品老本行，透過之前販毒管道取得原料和大批機具，躲在三峽一處偏遠透天厝內分裝、打錠製毒。

刑事局偵三大隊今年2月接獲線報，指張姓通緝犯是北台灣毒品咖啡包和梅錠大盤供應商，警方設法查出張的行蹤後報請基隆地檢署指揮，跟監多日逮人再查抄工廠，起出約2000包毒品咖啡包、3980顆一粒眠、未包裝梅片1879片、已包裝梅片5300顆，另外還有毒品品粉末18公斤、打錠機、攪拌機丶封口機、烘烤箱等證物。

警方說，查扣的毒品咖啡包、梅錠都有特製圖案，還有梅子、檸檬等不同口味，是迎合年輕人的特製毒品，研判張嫌準備在暑假大撈一筆，先依毒品罪嫌移送基隆地檢署，再解送新北地檢署歸案，發監執行。

嫌犯製毒工具造粒機。記者陳金松／攝影
嫌犯製毒工具造粒機。記者陳金松／攝影
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嫌犯將毒品製成不同樣式、顏色的梅片錠，以迎合年輕人喜好。記者陳金松／攝影
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刑事局破獲毒品分裝、打錠工廠，起獲上萬顆各式毒錠。記者陳金松／攝影
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警方在工廠搜出約2000包毒品咖啡包。記者陳金松／攝影
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毒品咖啡

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