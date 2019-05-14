噴槍女童案偵結過失致死 女童母泣：尊重、繼續討公道

2019-05-14 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄今年1月20日發生一起噴槍奪命疑案，3歲鄧姓女童疑遭灌入空氣至體內奪命，橋頭地檢署今偵結，認定女童自行把玩噴槍喪命，依過失致死罪嫌起訴鄺父。女童親生母親鄧姓女子聽聞偵結結果，數度哽咽直說，「尊重檢察官」，但坦言相當不能接受，「會繼續替女兒討回公道」。

橋頭地檢署指出，50歲鄺男今年1月20日帶女兒前往左營某加油站自助洗車，當天下午3點15分，一時疏忽將空氣噴槍置於當時坐在副駕駛座的女童可觸摸之處，在女童持空氣噴槍朝自己身體及頭部噴氣之際，僅口頭制止，未將該空氣噴槍改放在他處，不久後，女童又再度將空氣噴槍放入口中並朝自己噴氣，鄺男仍未加以阻止，與女童死因有因果關係，檢方依過失致死罪嫌起訴鄺男。

橋頭地檢署襄閱王博敦表示，噴槍噴嘴、握把均採有女童DNA，鄺男接受測謊結果，有些結果呈現不實反應，有些結果則無法鑑判，檢察官得依全案調查到的客觀證據，再配合現場當事人陳述，做出綜合判斷。

鄧女今接獲偵結消息時，聲淚俱下表示，「尊重檢察官」，但她也直說，很難接受這結果，對被害人而言，「根本是二次傷害」，盼請法官明察。

據悉，女童母親鄧女與鄺姓男子並無婚姻，女童從母姓。女童母親鄧女日前母親節時，才在臉書張貼愛女生活照，直說「媽咪多希望代替妳那麼折磨的痛苦，不痛了，我想天上會有許多天使代替媽咪照顧妳」，她今泣訴，小女童相當乖巧，平常絕對不會做危險動作，從畫面中也未見女童主動拿噴槍，小女童不可能自己把噴槍放入口中，害自己受重傷。