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調查局在北投垃圾焚化廠公開銷毀139公斤毒品

2019-05-14 11:41聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

調查局今年2月初偵破價值24億元海洛因毒品。聯合報資料照片 記者張宏業/攝影
調查局今年2月初偵破價值24億元海洛因毒品。聯合報資料照片 記者張宏業/攝影
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法務部調查局今天下午將舉辦108年度全國毒品公開銷毀儀式，總計銷毀139公斤43.45公克各類毒品，共4525件。由北機站調查官持突擊步槍全程戒護，於3點30分在台北市北投垃圾焚化廠公開銷毀，為全國反毒活動揭開序幕。

調查局從1993年起，依據行政院核定「獲案毒品處理流程管制作業要點」規定，設置「獲案毒品證物保管專庫」，負責各查緝機關緝獲第一、二級毒品，包括海洛因、大麻、古柯鹼等計17種毒品證物檢驗、集中保管及公開銷燬等作業。

調查局從去年開始改在北投焚化爐進行銷毀。毒品防制處指出，因銷燬毒品數量龐大，為維護毒品運送安全，特指派北部地區機動工作站及警衛組同仁，全副武裝全執行安全戒護，並調派台北市及新北市調查處同仁，協助待銷燬毒品裝卸運送。

為使銷燬作業嚴謹、順利執行，4月23日邀請立委吳琪銘、監委趙永清及行政院、國安局、環保署、衛福部、海巡署、法務部、財政部、國防部、高等檢察署、消費者文教基金會、毒藥物防治發展基金會等機關與民間團體代表，召開「獲案毒品處理流程監督會」第20次會議，並於會中推選委員代表負責監督、清點、封緘、簽證及銷燬等作業。

5月2日在臺灣高等法院檢察署檢察官王金聰監督下，協同消費者文教基金會陳副董事長智義、毒藥物防治發展基金會鄧執行長昭芳執行清點，毒品證物經確認無誤後予以封緘，並逐箱簽證。

今日下午，法務部長蔡清祥調查局局長呂文忠、台北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠副廠長陳正守共同啟動銷燬程序。

毒品北投

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